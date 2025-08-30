30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı İç Anadolu'da 7 İlde Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı İç Anadolu'da kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı nedeniyle Kayseri, Sivas, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de törenler düzenlendi. Törenlerde protokol üyeleri, askeri birlikler, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Kayseri

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı. Tören; şiir dinletisi, halk oyunu gösterisi ve askerlerin geçişiyle son buldu.

Sivas

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ile Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Şimşek şeref defterini imzaladı.

Valilikte tebrikleri kabul eden protokol, daha sonra tören aracından vatandaşların bayramını kutladı. Program; halk oyunu gösterisi ve tören geçişiyle tamamlandı. Törene AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Niğde

Niğde Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Cahit Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından katılımcılar bayram kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Selçuk Yenipınar günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Vali Çelik valilikte tebrikleri kabul etti. Törene AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki programda protokol askeri araçlarla törene katılanları selamladı.

Üsteğmen Metahan İlmek günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Tören şiir dinletisi ve askerlerin geçişiyle tamamlandı; programa protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen programda tebrikler kabul edildi.

Valilik önündeki törende Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı Albay Fatih Gürses ve Belediye Başkan Vekili Turgay Kaya vatandaşların bayramını kutladı. Üsteğmen Mehmet Köse günün anlamına ilişkin konuşma yaptı. Mehter takımı, halk oyunu ekipleri ve Kırşehir Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Jandarma Merasim Birliği'nin gösterileri sonrası tören geçişiyle sona erdi.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Mehmet Ali Özkan, Garnizon Komutan Vekili Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek ve Belediye Başkanı Kazım Arslan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol katılımcıların bayramını kutladı.

Jandarma Üsteğmen Muhammet Sefa Köksal günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı yaptı. Tören, komandoların gösterisi, halk oyunları ve öğrenci ile askerlerin geçişiyle tamamlandı.

Nevşehir

Nevşehir'de Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı gerçekleştirildi. Nevşehir Valisi Ali Fidan tebrikleri kabul etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol sahasında devam eden etkinlikte Vali Fidan, Garnizon Komutanı Albay Nedim Bildik ve Belediye Başkanı Rasim Arı halkın bayramını kutladı. Öğrencilerin şiirleri ve ortaokul öğrencilerinden oluşan halk oyunu ekibinin yöresel gösterileri sunuldu.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından çeşitli branşlarda eğitilen köpeklerin temel itaat ve engel parkuru gösterisi ile temsili rehine kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

