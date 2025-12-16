Albanese, Bondi saldırısının kahramanını hastanede ziyaret etti

Bondi Plajı'ndaki cesur müdahale sonrası teşekkür

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, plaj saldırganını etkisiz hale getiren Suriyeli Ahmed el-Ahmed'i hastanede ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Ahmed el-Ahmed ile sohbet eden Albanese, anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında şunları kaydetti: "Ahmed, sen bir Avustralya kahramansın. Kendini tehlikeye atarak diğerlerini kurtardın, Bondi Plajında tehlikeye doğru koştun ve teröristi etkisiz hale getirdin. En kötü zamanlarda, Avustralyalıların en iyi yanlarını görüyoruz. Ve Pazar gecesi de tam olarak bunu gördük. Tüm Avustralyalılar adına teşekkür ederim".

Olay, Bondi Plajı'nda Hanuka Bayramı'nı kutlayan Yahudilere yönelik düzenlenen silahlı saldırı sırasında meydana geldi. Saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Polis, saldırganlardan birini vurarak etkisiz hale getirirken, diğer saldırgan yaralı olarak yakalanıp gözaltına alındı.

