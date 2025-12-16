DOLAR
Karaman'da trafik kazası: Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 3 yaralı

Karaman'da Ahmet Yesevi Mahallesi 833. Sokak kavşağında iki otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı, yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:17
833. Sokak kavşağında iki otomobil çarpıştı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ahmet Yesevi Mahallesi 833. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 70 ACY 461 plakalı Peugeot marka otomobil ile A.C.I. yönetimindeki 70 EP 267 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden, 70 EP 267 plakalı aracın sürücüsü A.C.I. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

