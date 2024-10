30 Ekim 2024 Gündemi: Siyasi ve Ekonomik Etkinlikler

GÜNDEM / 30 Ekim 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Etkinlikler

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak. (Ankara/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacettepe Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmelere katılacak. (TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sendikalar ve Emek Örgütleri Buluşması programına iştirak edecek. (Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yönetim

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünyayı Kurtarmak, Aileyi Güvence Altına Almak" paneline katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak. (Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'de İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Genel Kurulda, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. (TBMM/10.30/09.30/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pınarhisar Belediyesini, Valiliği ve Babaeski Belediyesini ziyaret edecek. (Kırklareli/17.00/18.15/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UDHAM & ARUS İşbirliği Zirvesi Raylı Sistemler için AR-GE Buluşması'na katılacak. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasisi

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Lammy ile görüşecek. (Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Etkinlikler

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "The Lies of Israel Lansmanı ve Panel Programı"na iştirak edecek. (Ankara/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye ve Umman arasında yükseköğretim alanında mutabakat zaptı imza törenine katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turuna 21 maçla devam edilecek.

2- BKT Avrupa Kupası'nın 6. haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Polonya'nın Trefl Sopot ekibini konuk edecek. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Karşıyaka, Yunanistan'ın Kolossos H Hotels ekibine konuk olacak. (Rodos/20.30) (Fotoğraflı)

4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında, B Grubu'nda Bursaspor, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek, A Grubu'nda TOFAŞ ise deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Keravnos takımıyla karşılaşacak. (Bursa/20.30/Lefkoşa/20.30) (Fotoğraflı)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında, J Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın BAXI Ferrol, K Grubu'nda Beşiktaş, İtalya'nın GEAS Basket takımını ağırlayacak, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ise Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (İstanbul/20.00/20.00/Sopron/20.30) (Fotoğraflı)

6- SMS Grup Efeler Ligi'nde 5. hafta müsabakaları oynanacak. TÜRŞAD-Akkuş Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, Altekma-RAMS Global Cizre Belediyespor, Spor Toto-Fenerbahçe Medicana, Ziraat Bankkart-Arkas Spor ve ON Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Gençlikspor maçları yapılacak. (Bitlis/13.00/İstanbul/17.30/İzmir/15.00/Ankara/16.00/19.00/Antalya/17.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftası; Beykoz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş müsabakalarıyla tamamlanacak. (İstanbul/16.00/Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

8- Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'na Polonya'da devam edilecek. (Varşova)

Not: Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.