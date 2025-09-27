30 İlde 144 Mağara ve Sığınak İmha Edildi — Bakan Yerlikaya Açıkladı

30 ilde 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından 30 ilde son 6 ayda gerçekleştirilen arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, aynı dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu da açıkladı.

Operasyon kapsamı ve ele geçirilenler

Yerlikaya, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, operasyonların Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle yürütüldüğünü belirtti. Operasyonların düzenlendiği iller şunlar: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van.

Bu kapsamda ele geçirilen malzemeler şöyle paylaşıldı: 174 el bombası, 119 uzun namlulu silah, 58 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP), 46 kilogram patlayıcı madde, 13 RPG-7 roketatar, havan, bombaatar, lav silahı, 4 tabanca, 4 av tüfeği, 34 telsiz, 5 jeneratör ve 16 bin 399 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat.

Bakanın değerlendirmesi ve görüntüler

Yerlikaya, Jandarma İstihbarat Başkanlığını, TEM Daire Başkanlığını, il jandarma komutanlarını ve Jandarmayı tebrik ederek, "675 bin içişleri ailemizle birlikte ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden aziz milletimizin huzur ve güvenliği için daima görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, arazi taramalarına ilişkin görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.