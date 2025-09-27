30 İlde 144 Mağara ve Sığınak İmha Edildi — Bakan Yerlikaya Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 30 ilde 6 ayda 144 mağara ve sığınak imha edildi, 18 kişi teslim oldu; çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 09:22
30 İlde 144 Mağara ve Sığınak İmha Edildi — Bakan Yerlikaya Açıkladı

30 ilde 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından 30 ilde son 6 ayda gerçekleştirilen arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, aynı dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu da açıkladı.

Operasyon kapsamı ve ele geçirilenler

Yerlikaya, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, operasyonların Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle yürütüldüğünü belirtti. Operasyonların düzenlendiği iller şunlar: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van.

Bu kapsamda ele geçirilen malzemeler şöyle paylaşıldı: 174 el bombası, 119 uzun namlulu silah, 58 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP), 46 kilogram patlayıcı madde, 13 RPG-7 roketatar, havan, bombaatar, lav silahı, 4 tabanca, 4 av tüfeği, 34 telsiz, 5 jeneratör ve 16 bin 399 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat.

Bakanın değerlendirmesi ve görüntüler

Yerlikaya, Jandarma İstihbarat Başkanlığını, TEM Daire Başkanlığını, il jandarma komutanlarını ve Jandarmayı tebrik ederek, "675 bin içişleri ailemizle birlikte ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden aziz milletimizin huzur ve güvenliği için daima görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, arazi taramalarına ilişkin görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 'Şehit İbrahim Birol-14' operasyonu: 74 zanlı yakalandı
2
ABD, Gustavo Petro'nun vizesini iptal edecek
3
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti
4
Adana'da Otoyolda Park Halindeki Tankere Arkadan Çarpan Otomobil: 2 Yaralı
5
İstanbul ve Ankara'da Vergi Müfettişlerine Rüşvet Operasyonu: 6 Gözaltı
6
Çorum Valisi Ali Çalgan Şapinuva Antik Kenti'nde Kazı Çalışmasını İnceledi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı