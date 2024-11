30 Kasım 2024: Gündem ve Önemli Olaylar

Gündem Özeti

30 Kasım 2024 tarihinde Türkiye'de öne çıkan gelişmeler ve siyasi etkinlikler aşağıda listelenmiştir:

Önemli Etkinlikler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni ile partisinin Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi 'ne katılacak. (Kahramanmaraş/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, ile partisinin 'ne katılacak. (Kahramanmaraş/13.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yürütme ve Yasama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , Valiliği ziyaret edecek ve partisinin Merkez İlçe Kongresi 'ne katılacak. (Kastamonu/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, Valiliği ziyaret edecek ve partisinin 'ne katılacak. (Kastamonu/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Dünya Engelliler Günü dolayısıyla genel merkezde düzenlenecek farkındalık programına katılacak. (Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, dolayısıyla genel merkezde düzenlenecek farkındalık programına katılacak. (Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır , TRT World Forum 2024 'e katılacak. (İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, 'e katılacak. (İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneğini ziyaret edecek ve kadın tır şoförleri ile buluşacak. Trabzon Havalimanı ile Kanuni Bulvarı-Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünellerinde incelemelerde bulunarak açıklamada bulunacak. Ayrıca, AK Parti Akçaabat 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak. (İstanbul/10.00/Trabzon/13.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya ve Diplomasi

Suriye 'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar takip ediliyor. (Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

'nin Halep ve İdlib illerinde güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar takip ediliyor. (Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü) İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Gelişmeler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , TRT World Forum 'un "Medya Taraflılığının İfşası: Kutuplaştırmanın Arkasındaki Güçleri Deşifre Etmek" oturumuna katılacak. (İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, 'un "Medya Taraflılığının İfşası: Kutuplaştırmanın Arkasındaki Güçleri Deşifre Etmek" oturumuna katılacak. (İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş , "Gazze'nin Geleceği" başlıklı Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi Sonuç Bildirgesi programına katılacak. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

, "Gazze'nin Geleceği" başlıklı programına katılacak. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ziyarette bulunacak. (Niğde/12.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gündemi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında heyecan dolu karşılaşmalar gerçekleştirilecek: Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor-Trabzonspor ve RAMS Başakşehir-Göztepe . (Samsun/13.30/Adana/16.00/Antalya/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

. (Samsun/13.30/Adana/16.00/Antalya/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Trendyol 1. Lig'in 14. haftası Teksüt Bandırmaspor-Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK, Uğur Okulları İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK ve Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK maçlarıyla sürecek. (Balıkesir/Diyarbakır/13.30/İstanbul/16.00/Çorum/19.00) (Fotoğraflı)

maçlarıyla sürecek. (Balıkesir/Diyarbakır/13.30/İstanbul/16.00/Çorum/19.00) (Fotoğraflı) Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, Hayri Gür Spor Salonu'nda başlayacak. (Trabzon/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Olağan Genel Kurulu, Hayri Gür Spor Salonu'nda başlayacak. (Trabzon/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. (Debrecen/22.30) (Fotoğraflı)

ile karşılaşacak. (Debrecen/22.30) (Fotoğraflı) Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 23. ayağı Katar Grand Prix'inin sıralama turları gerçekleştirilecek. (Lusail/20.00) (Fotoğraflı)

Not: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.