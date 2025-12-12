DOLAR
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC Merkezi Cezaevi'ndeki 25 kadın mahkûma sağlık, psikoloji ve sanat atölyeleri düzenleyerek destek ve güçlenme sağladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:12
Programın kapsamı

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOCAM), Haspolat'taki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkezi Cezaevi'nde kadın mahkûmlara yönelik eğitim etkinliği düzenledi. "Birlikte Düşünelim, Birlikte Öğrenelim" sloganıyla gerçekleştirilen programda üniversite öğretim üyeleri, cezaevinde bulunan 25 kadın mahkûm ile atölye çalışmaları yürüttü.

Eğitim başlıkları

Program kapsamında Prof. Dr. Özen Aşut, "Kapalı Ortamlarda Sağlığı Koruyucu Önlemler" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek ise "Duygusal Denge ve Stresle Baş Etme Yolları" üzerine öneriler sundu. Doç. Dr. Fatma Miralay iki hafta süren "Kadınlar için Sanat Terapisi Atölyesi" ile katılımcılara dönüştürücü bir deneyim sağladı. Etkinlikte ayrıca soru-cevap oturumları düzenlendi.

Akademisyenlerin değerlendirmeleri

Doç. Dr. Ayça Demet Atay: "Biz akademisyenler fildişi kulelerde oturmuyoruz. Yaşamın içindeyiz, çalışmalarımızla yaşamlara dokunuyoruz"

Atay ayrıca, "Merkezi Cezaevi’ndeki kadın mahkûmlara yönelik çalışmalarımız bu ilke doğrultusunda hayat buldu. Verdiğimiz eğitimlerle kadın mahkûmların yaşamlarına dokunmak istedik ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Suç sadece bireysel değildir, toplumun ve içinde yaşadığımız düzenin de suçun oluşumunda etkisi büyüktür. Bu sorumluluğu hayatın her alanında paylaşmamız gerek" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özen Aşut: "Üniversitenin topluma karşı sorumluluğu var, bu çalışmalar yalnızca kadınlarla sınırlı kalmamalı, erkek mahkumlar da unutulmamalıdır"

Yrd. Doç. Dr. Tijen Zeybek: "Programda ortaya çıkan etkileşim ve paylaşım beklediğimden de güzeldi" ve "Hepimizin hikayesi farklıydı ama insan ve kadın olmanın ortaklığında buluştuk" ifadelerini kullanarak, "Birbirimize iyi geldik ve yeniden bir araya gelmek için sözleştik" dedi.

Doç. Dr. Fatma Miralay: "Pek çok projede yer aldım, ancak burada kadınlarla bir araya gelmek ve birlikte sanat üretmek bambaşka bir anlam taşıyordu" ve "Kelimelerin duvarlar arasında umuda dönüştüğüne tanıklık ettim, paylaşılan küçük mutlulukların bile ne kadar değerli olduğunu gördüm. Nerede olursa olsun, her insanın temel haklara erişmesi gerektiğini bir kez daha anladım"

Sonuç

Üniversitenin yürüttüğü bu atölye çalışmaları, kapalı alanlarda yaşayan kadınlara destek, güçlenme ve dayanışma olanağı sundu. Program, akademisyenlerin saha ile ilişkisini güçlendirirken, katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldı.

