Ahmet Çakar adliyede: Bahis ve şike soruşturmasında ifade veriyor

Ahmet Çakar adliyede: Bahis ve şike soruşturmasında ifade

Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'a geldi

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, futbol dünyasını sarsan 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada; eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, hakem Zorbay Küçük ve bazı kulüp yetkililerinin de arasında bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Soruşturma kapsamında Çakar hakkında daha önce verilen gözaltı kararı, sağlık sorunları gerekçesiyle kaldırılmıştı. Çakar'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından, sağlık durumuna göre emniyete mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Çakar, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

