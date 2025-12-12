DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,1 0,11%
ALTIN
5.962,44 -1,89%
BITCOIN
3.941.840,71 -0,86%

Ahmet Çakar adliyede: Bahis ve şike soruşturmasında ifade veriyor

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, tedavisinin ardından 'bahis' ve 'şike' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki adliyeye geldi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:12
Ahmet Çakar adliyede: Bahis ve şike soruşturmasında ifade veriyor

Ahmet Çakar adliyede: Bahis ve şike soruşturmasında ifade

Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'a geldi

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, futbol dünyasını sarsan 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada; eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, hakem Zorbay Küçük ve bazı kulüp yetkililerinin de arasında bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Soruşturma kapsamında Çakar hakkında daha önce verilen gözaltı kararı, sağlık sorunları gerekçesiyle kaldırılmıştı. Çakar'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından, sağlık durumuna göre emniyete mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Çakar, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Ahmet Çakar ifade vermek üzere adliyede

Ahmet Çakar ifade vermek üzere adliyede

İLGİLİ HABERLER

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay ve SK Plasma, Ankara'da İlk Plazma İlaç Tesisini Kuruyor
2
Eskişehir Heyetinden Bakan Uraloğlu’na Ziyaret: Ulaştırma ve Altyapı Görüşmesi
3
Balıkesir'de 22K Kampüs-Çamlık Hattı ile Öğrencilere Güvenli Ulaşım
4
Ordu Mesudiye’de Tanker Çarpması: Nusret Birlikbaş Hayatını Kaybetti
5
Kemer Mola Evi, Yetişkin Engellilere Nefes ve Meditasyon Hizmeti Başlattı
6
Zonguldak'ta İki Kardeş ve Babaannelerini Öldüren Sanık Hakim Karşısında
7
Sinop’ta ISUSS 2025: Öğrenci Sempozyumunda Bilim ve Sanat Atölyeleri

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?