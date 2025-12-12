DOLAR
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca

Aksaray'ta Hollanda'dan getirildiği belirlenen yüklü uyuşturucuya jandarma operasyonu: buzdolabında 2 kg 319 g kokain, gardıropta tabanca ve 304.400 lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:13
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca

Aksaray'da Hollanda kaynaklı uyuşturucu operasyonu: İki şüpheli tutuklandı

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Hollanda'dan Aksaray'a getirildiği belirlenen yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kimlik ve adres tespitleri yapıldı.

Yaklaşık bir haftalık takip sonrası operasyon

Yaklaşık 1 hafta süren takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, Aksaray merkezde belirlenen ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda Y.G. (36) ve Ö.Ö. (26) isimli iki şahıs gözaltına alındı.

Evde yapılan detaylı aramada, buzdolabında ve gardıropta gizlenmiş çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Aramada bulunanlar arasında şunlar yer aldı:

• Buzdolabında: 2 kilo 319 gram kokain, 10 bin 187 adet uyuşturucu nitelikli ecza hap, 1 kilo 523 gram reçine esrar.

• Gardıropta ve evde: 1 adet ruhsatsız tabanca, 322 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme sistemi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 304 bin 400 lira nakit para.

Adli süreç

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Y.G. ile Ö.Ö. cezaevine gönderildi.

