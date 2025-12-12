Kayseri Büyükşehir Belediyesi Brüksel'de 'En Aktif Belediye' Seçildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Brüksel'de 'En Aktif Belediye' ödülünü aldı

ACES Europe 2025 Ödül Gecesi'nde uluslararası başarı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Belçika'nın Brüksel kentinde Avrupa Parlamentosunda düzenlenen 2025 ACES Europe Ödül Gecesinde 'En Aktif Belediye Ödülü'ne layık görüldü.

Avrupa genelinden 700'ün üzerinde belediyenin temsil edildiği gala programında Kayseri; spor yatırımları, kapsayıcı projeleri, tesisleşme hamleleri ve uluslararası organizasyonlardaki başarısıyla öne çıktı. Ödülü, belediye adına Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan teslim aldı.

Bu onurlu ödül, Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti olma hedefindeki kararlılığını pekiştiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başarı sonrası ekibini tebrik ederek şu değerlendirmede bulundu;

"Kayseri’miz, her alanda olduğu gibi sporda da örnek bir şehir olmaya devam ediyor. Daha önce 2024 Avrupa Spor Şehri seçilerek Altın Bayrak ödülünü hak eden şehrimiz, şimdi bir kez daha bizleri gururlandırdı. Avrupa’da böylesine seçkin bir platformda ‘En Aktif Belediye’ ödülünü almak bizim için büyük bir gururdur. Bu ödül Kayseri’ye yakıştı. Şehrimiz için, gençlerimiz için, geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimi yürekten tebrik ediyorum."

Başkan Büyükkılıç'ın liderliğinde yürütülen spor vizyonu; altyapı yatırımları, toplumu kapsayan projeler, olimpik ve doğa-spor yatırımları ile gençlere yönelik destek programları sayesinde Kayseri'yi spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirdi. Brüksel'de kazandığı bu ödül, kentin Avrupa standartlarındaki vizyoner yaklaşımını tescilledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; BELÇİKA’NIN BRÜKSEL KENTİNDE AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA DÜZENLENEN 2025 ACES EUROPE ÖDÜL GECESİ’NDE 'EN AKTİF BELEDİYE' SEÇİLEREK ULUSLARARASI ARENADA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATTI.