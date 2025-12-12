Samsun'da Kaçan Sürücü Yunus Polisine Çarptı — Dehşet Anları Kamerada

Olayın detayları ve güvenlik kamerası görüntüleri

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, Kızılay Kampı yanında meydana gelen olayda, Y.E.Ç. (19) idaresindeki 60 TB 272 plakalı otomobil, narkotik polisinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sırasında araç, yunus polislerinin uygulama noktasında da durmayıp önce araçlara, ardından görevli yunus polisi Ö.K.'ye ve daha sonra askeri kampın tabelasına çarptı.

Polis memuru Ö.K., çarpma anında otomobili son anda fark edip kaçmasıyla ölümden döndü; kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sol eli kırılan polis memuru tedavi altına alındı.

Sürücü Y.E.Ç. ile yanında bulunan kardeşi E.Ç. (17) gözaltına alınıp Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. İki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, polisin durdurduğu otomobilde kimlik kontrolü yaptığı sırada kaçan aracın üzerlerine geldiğini fark eden görevlilerin, 'Kaçın' diye bağırarak yol kenarına atlaması ve çarpmanın şiddeti net şekilde görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik kamerası görüntüleri ve ifadeler delil olarak değerlendiriliyor.

SAMSUN'UN NARKOTİK POLİSİNDEN KAÇARAK "DUR" İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KOVALAMACA SONUCU YUNUS POLİSİNE ÇARPMA ANI KAMERAYA YANSIDI.