Reyhanlı’da Dayısı Tarafından Yaralanan 10 Yaşındaki Amir, 200 Kamera İncelemesiyle Bulundu

Reyhanlı’da 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki Amir, dayısının taşla yaralayıp gömdüğü yerde 200 kamera kaydı incelenerek bulundu; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 23:17
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir Alcedduh, polis ekiplerinin 200'den fazla kamera kaydını incelemesi sonucu bulundu. Amir’in, aynı aileden olan dayısı tarafından kafasından taşla yaralanıp canlı olarak toprağa gömüldüğü belirlendi.

Olayın seyri

Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan Amir, cuma günü okul çıkışı evine dönmeyince ailesi durumu Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine başlatılan çalışmada polis, özellikle okul çevresi ve ilçedeki güvenlik kameralarını taradı.

Soruşturma ve kamera incelemesi

Polis ekiplerinin, 200’den fazla kamera kaydını tek tek izlemesiyle şüpheli olarak Amir’in dayısı M.E. tespit edildi. Baraj yolunda aracında yeğeniyle bir evin kamerasına yansıyan dayı, olay anında yeğeninden haberdar olmadığını iddia etti. Bölgeye polis ile birlikte AFAD, jandarma ve STK’lar yönlendirildi ve arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Gözaltı, ifade ve tutuklama

Cuma günü gözaltına alınan 30 yaşındaki M.E., suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli hakkında nöbetçi mahkemece tutuklama kararı verildi. M.E.’nin daha önce taksirle yaralama suçundan 1 kaydının bulunduğu bildirildi.

Kurtarma ve tedavi

Ekiplerin çalışması sonucu kayıp çocuk, 2 gün sonra kafasından yaralı ve toprağa gömülü halde bulundu. Amir’in olay sırasında dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söylediği aktarılırken, çocuk Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

