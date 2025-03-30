30 Mart 2025 Gündemi: Bayram Namazları ve Spor Etkinlikleri

Gündem Özeti - 30 Mart 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Bayram Namazları ve Siyasi Ziyaretler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılacak. (İstanbul/07.22)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bayram namazını Beştepe Millet Camisi'nde gerçekleştirecek. (Ankara/07.07)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cevizli köyü'nde bayram namazını kıldıktan sonra mezarlık ve köy evi ziyaretinde bulunacak ve basın açıklaması yapacak. (Trabzon/06.40/07.30/09.00)

Ekonomik Faaliyet ve Bayramlaşma

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bayram namazına katılacak ve Orman Bölge Müdürlüğündeki bayramlaşma programına iştirak edecektir. Ayrıca Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığına yapacağı ziyaretlerle bayramlaşma etkinliklerine katkıda bulunacak. (Kastamonu/07.03/08.30/10.00/11.00)

Dünya Gelişmeleri

İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs)

Diyanet İşleri ve Spor Aktiviteleri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazı kıldıracak ve hutbe irad edecek. (İstanbul/07.22)

Spor Dünyası

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta Slovenya ile deplasmanda iki maç yapmak üzere hazırlıklarını sürdürmekte; antrenmanlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek. (İstanbul/16.30)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, Fenerbahçe Beko-Mersin Spor ve Galatasaray-Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakaları gerçekleşecek. (İstanbul/13.00/15.30)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinin üçüncü ve son maçında Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı konuk edecek. (İstanbul/18.00)

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz’deki ikinci ayağında superpole ve yarış gerçekleştirecek. (Portimao/14.00/17.00)

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