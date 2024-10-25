30 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te, 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir hükümlü, yapılan bir denetim sırasında güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri kontroller sırasında Ş.Ş. isimli firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan dolayı uzun süredir aranmaktaydı.

Hükümlünün Durumu

Yakalanan firari, işlemlerinin ardından hemen cezaevine gönderildi. Bu olay, güvenlik güçlerinin kentin asayişini sağlama konusunda kararlılıkla çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.