YEE Amman'da 'Türk Dili ve Türkoloji' Konferansı: Ürdün'de Türkoloji'nin Geleceği

Yunus Emre Enstitüsü Amman'da "Türk Dili ve Türkoloji" Konferansı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amman Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Ürdün Üniversitesi Asya Dilleri Bölümü Türkçe-İngilizce Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Bağdagül Musa Türkoloji'nin tarihi ve Ürdün'deki gelişimini anlattı.

Katılımcılar ve program

Programa Türkiye’nin Ürdün Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Burhan Okutan, YEE Amman Koordinatörü Mustafa Öztürk, Ürdün Üniversitesi Asya Dilleri Bölümü Başkanı Malik Savalha ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkoloji'nin Ürdün'deki durumu

Musa sunumunda, Ürdün'de Türkoloji çalışmalarının tarihine ve gelişimine dikkat çekerek Amman'daki Ürdün Üniversitesi ile İrbid'teki Yermuk Üniversitesi çalışmalarını övdü. Musa, Almanya, Rusya ve Macaristan gibi ülkelerdeki Türkoloji örneklerine değinerek, Türkoloji'nin Ürdün'de hâlâ bir "emekleme sürecinde" olduğunu söyledi.

Musa'nın sözleri: "Belki bugün değil ama 20-30 yıl sonra bu öğrencilerimiz sayesinde Ürdün'de bir Türkoloji ekolünden söz etmek mümkün olacaktır."

YEE ve Türkçe eğitimine katkılar

YEE Amman Koordinatörü Mustafa Öztürk AA muhabirine, Musa'nın Türkoloji tarihine dair sunum gerçekleştirdiğini ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Öztürk, Ürdün'de Türkoloji çalışmalarının 1968'de Ankara ile Amman arasında yapılan bir anlaşma ile başladığını vurguladı: "Türkoloji’nin Ürdün’de sanılanın aksine, çok eskiye dayanan bir mazisi var."

Öztürk, YEE'nin 2012'de Ürdün'de faaliyetlerine başlamasıyla Türkoloji çalışmalarına ivme kazandırıldığını ve üniversitelerde Türkçe dersleri alanların sayısının binlere ulaştığını ifade etti. Ayrıca, YEE kurslarının Ürdün Üniversitesi Türkçe-İngilizce Anabilim Dalı öğrencilerinin dil becerilerini geliştirmede önemli rol oynadığını belirtti.

Öztürk'ün vurgusu: "Bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır."

