DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.616,51 0%

31. Saraybosna Film Festivali kırmızı halıyla başladı

31. Saraybosna Film Festivali, Ulusal Tiyatro'daki kırmızı halı töreniyle başladı; 50 film yarışıyor, Türk kısa filmleri ve Onur Ödülleri öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:55
31. Saraybosna Film Festivali kırmızı halıyla başladı

31. Saraybosna Film Festivali kırmızı halıyla başladı

Saraybosna, Bosna Hersek'in başkenti, bu yıl 31'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF)nin açılış törenine ev sahipliği yaptı. Festivalin açılışı, şehirdeki Ulusal Tiyatro binasında gerçekleştirilen görkemli bir kırmızı halı töreniyle yapıldı.

Kırmızı halı ve katılımcılar

Geleneksel motiflerle süslenen kırmızı halıda, bölgenin ve uluslararası sinema dünyasının birçok ismi yer aldı. Tören, SFF’nin Saraybosna’daki kültür ve sanat yaşamındaki güçlü yerini bir kez daha gösterdi.

Yarışma ve Türk yapımları

Festivalde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için farklı kategorilerde toplam 50 film yarışıyor. "En İyi Kısa Film" kategorisinde Rabia Özmen yönetmenliğindeki Türk yapımı "Prosedür" de yer alıyor. Festival kapsamında dünya prömiyeri yapması beklenen "Prosedür", aynı zamanda Avrupa Film Akademisi ödülü adayları arasında gösterildi.

Bir diğer Türk yapımı Asya Günen yönetmenliğindeki "Sırtüstü" ise SFF'de "En İyi Öğrenci Filmi" kategorisinde yarışacak.

Onur Ödülleri ve program

Bu yıl "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Paolo Sorrentino (İtalya), Willem Dafoe (ABD), Stellan Skarsgard (İsveç) ve Ray Winstone (İngiltere) gibi isimlere takdim edilecek. Festival, 22 Ağustos'a kadar sürerek kente binlerce yerli ve yabancı filmseveri ağırlayacak.

Festivalin geçmişi ve önemi

Savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve yaklaşık 30 yıldır devam eden festival, yıllar içinde dünyaca ünlü birçok ismi Saraybosna'da buluşturdu. SFF'nin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü; 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen, 2023'te Charlie Kaufman ve 2024'te Meg Ryan gibi isimlere verildi.

Festival, bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar birçok ünlü ismi ağırlarken, çok sayıda Türk yapımı da SFF'de ödül kazanma başarısı gösterdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF)...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) kırmızı halı töreniyle başladı. Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında yapılan festivalin açılış töreninde bazı seyirciler ellerinde Filistin bayrağı taşıdı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF)...

İLGİLİ HABERLER

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos