31. Saraybosna Film Festivali kırmızı halıyla başladı

Saraybosna, Bosna Hersek'in başkenti, bu yıl 31'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF)nin açılış törenine ev sahipliği yaptı. Festivalin açılışı, şehirdeki Ulusal Tiyatro binasında gerçekleştirilen görkemli bir kırmızı halı töreniyle yapıldı.

Kırmızı halı ve katılımcılar

Geleneksel motiflerle süslenen kırmızı halıda, bölgenin ve uluslararası sinema dünyasının birçok ismi yer aldı. Tören, SFF’nin Saraybosna’daki kültür ve sanat yaşamındaki güçlü yerini bir kez daha gösterdi.

Yarışma ve Türk yapımları

Festivalde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için farklı kategorilerde toplam 50 film yarışıyor. "En İyi Kısa Film" kategorisinde Rabia Özmen yönetmenliğindeki Türk yapımı "Prosedür" de yer alıyor. Festival kapsamında dünya prömiyeri yapması beklenen "Prosedür", aynı zamanda Avrupa Film Akademisi ödülü adayları arasında gösterildi.

Bir diğer Türk yapımı Asya Günen yönetmenliğindeki "Sırtüstü" ise SFF'de "En İyi Öğrenci Filmi" kategorisinde yarışacak.

Onur Ödülleri ve program

Bu yıl "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Paolo Sorrentino (İtalya), Willem Dafoe (ABD), Stellan Skarsgard (İsveç) ve Ray Winstone (İngiltere) gibi isimlere takdim edilecek. Festival, 22 Ağustos'a kadar sürerek kente binlerce yerli ve yabancı filmseveri ağırlayacak.

Festivalin geçmişi ve önemi

Savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve yaklaşık 30 yıldır devam eden festival, yıllar içinde dünyaca ünlü birçok ismi Saraybosna'da buluşturdu. SFF'nin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü; 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen, 2023'te Charlie Kaufman ve 2024'te Meg Ryan gibi isimlere verildi.

Festival, bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar birçok ünlü ismi ağırlarken, çok sayıda Türk yapımı da SFF'de ödül kazanma başarısı gösterdi.

