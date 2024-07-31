Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

31 Temmuz 2024 Gündem Özeti

Bugünkü önemli etkinlikler arasında siyasetten spora birçok gelişme yer alıyor. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 00:00
31 Temmuz 2024 Gündem Özeti

31 Temmuz 2024 Gündemi

Kuruluş: Anadolu Ajansı - Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olarak Eskişehir'deki partisinin il başkanlığını ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. (Eskişehir/11.00/12.00)

Gökan Zeybek, CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak belediyelerin SGK ve vergi borçları ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.30)

Ekonomi ve Finans

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret, ikinci çeyrek turizm istatistikleri ve haziran ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklamak üzere bir toplantı yapacak. (Washington/21.00)

Dünya Diplomasisi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim durumu izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Kültür ve Sanat

Mehmet Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı, 2024 yılı ikinci çeyrek turizm rakamlarını Atatürk Kültür Merkezi'nde açıklayacak. (İstanbul/10.00)

Spor Etkinlikleri

Fransa'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 6 milli sporcu katılacak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu müsabakaları takip edecek. (Paris/10.00-21.10)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile oynayacakları rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (Trabzon/17.00)

Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana de basın toplantısı yapacak. (Trabzon/19.00)

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve oyuncusu Leo Duarte, La Fiorita ile yapacakları rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. (San Marino/19.30/20.00)

Not: Anadolu Ajansı'nın sunduğu haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturulan tüm bilgiler, abone olmayanlarca kullanılamaz. Aboneler de bu yayınları çoğaltamaz veya başka kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai işlemler uygulanabilir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca kişi etkilenecek! Destek kalkıyor, yeni vergi geliyor: Artık ödenmeyecek

Tuvalet kağıdı, bebek maması, makyaj malzemeleri indirimde! ŞOK 30 Temmuz-3 Ağustos aktüel ürünler

Bitcoin'e Trump etkisi! İstenen açıklama geldi: Bitcoin yukarı tırmandı!

Araç sahiplerine son çağrı! Büyük gün geldi çattı: Çok büyük cezası var

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Araç sahiplerine son çağrı! Büyük gün geldi çattı: Çok büyük cezası var

Listedeki ürünlerde 1 alana 1 bedava! Fiyatı 39 TL'ye kadar düştü: A101'den dev indirim

Kredi çekmek isteyenlere özel 3 günlük kampanya! Faizsiz 200.000 TL kredi verilecek!

Bankada parası olanlara son uyarı! 3 gün içinde başvuru yapmayan hakkını yitirecek!

Cumhurbaşkanlığından dev personel alımı! Tam 40.000 TL maaş verilecek: Kadrolar açıklandı

İkinci el fiyatına sıfır otomobil! Otomobil devi müjdeyi verdi: 799 bin TL'ye satışa çıkıyor

Bankada parası olanlar üzülecek! Selçuk Geçer bizzat açıkladı: Çok büyük zarar edecekler

Bankalardan konut kredisi atağı! En düşük faizi onlar verecek: Gece yarısı duyuruldu

Tuvalet kağıdı, bebek maması, makyaj malzemeleri indirimde! ŞOK 30 Temmuz-3 Ağustos aktüel ürünler

Akbank müşterilerine nakit desteği! Tüm şubelerde geçerli olacak: 80.000 TL nakit veriliyor

Bitcoin'e Trump etkisi! İstenen açıklama geldi: Bitcoin yukarı tırmandı!

Milyonlarca kişi etkilenecek! Destek kalkıyor, yeni vergi geliyor: Artık ödenmeyecek