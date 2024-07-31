31 Temmuz 2024 Gündem Özeti

31 Temmuz 2024 Gündemi

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Siyasi Gelişmeler

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olarak Eskişehir'deki partisinin il başkanlığını ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. (Eskişehir/11.00/12.00)

Gökan Zeybek, CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak belediyelerin SGK ve vergi borçları ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.30)

Ekonomi ve Finans

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret, ikinci çeyrek turizm istatistikleri ve haziran ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıklamak üzere bir toplantı yapacak. (Washington/21.00)

Dünya Diplomasisi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim durumu izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Kültür ve Sanat

Mehmet Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanı, 2024 yılı ikinci çeyrek turizm rakamlarını Atatürk Kültür Merkezi'nde açıklayacak. (İstanbul/10.00)

Spor Etkinlikleri

Fransa'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 6 milli sporcu katılacak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu müsabakaları takip edecek. (Paris/10.00-21.10)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok ile oynayacakları rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (Trabzon/17.00)

Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana de basın toplantısı yapacak. (Trabzon/19.00)

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve oyuncusu Leo Duarte, La Fiorita ile yapacakları rövanş maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. (San Marino/19.30/20.00)

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