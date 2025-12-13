DOLAR
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara Beypazarı'nda bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı; ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:59
Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara'da Ev Yangını: Dumandan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Beypazarı Ayvaşık Mahallesi'nde gece vakti çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi'nde bir apartman dairesinde, gece saatlerinde henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Olay sırasında evde bulunan 3 kişi dumandan zehirlendi ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye nakledildi.

Çıkan yangın sonucu söz konusu daire kullanılamaz hale geldi ve maddi hasar meydana geldi.

Ankara’da ev yangınında dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara’da ev yangınında dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

