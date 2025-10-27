33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (pa.edu.tr) tarafından binlerce adayın merakla beklediği 33. Dönem POMEM alımları için gözler resmi duyuruda. Şu an için başvurular henüz başlamadı.

Geçtiğimiz yıl 32. Dönem duyurusu Kasım başında yapılmış, ön başvurular 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu takvim dikkate alındığında, 33. Dönem için ilanın Kasım ayı içinde veya en geç Aralık ayı başında yayımlanması ve başvuruların yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

POMEM Başvuru Kılavuzu ve KPSS Taban Puanları

POMEM başvurularının başlaması için öncelikle 33. Dönem POMEM Başvuru Kılavuzunun yayınlanması gerekiyor. Kılavuz; toplam kontenjan, kadın/erkek dağılımı ve en kritik şart olan KPSS taban puanlarını resmiyete dökecek.

Geçen dönem için belirlenen taban puanlar örnek olarak şunlardı: lisans mezunları için KPSS P3 en az 60,00; ön lisans mezunları için KPSS P93 en az 65,00. Bu yıl da benzer bir uygulamanın gelmesi bekleniyor, ancak kesin rakamlar kılavuzda yer alacak.

33. Dönem POMEM Başvuru Şartları

Resmi kılavuz henüz yayımlanmamış olsa da, POMEM alımlarında genel şartlar büyük oranda sabittir. Adayların taşıması gereken asgari koşullar şunlardır:

Vatandaşlık: T.C. vatandaşı olmak.

Eğitim: Lisans veya ön lisans mezunu olmak (veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı kurumlarından mezun olmak). Not: Lise mezunları POMEM'e değil, PMYO alımlarına başvurabilir.

Yaş: Sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak.

Fiziki Şartlar: Kadınlar için en az 162 cm, erkekler için en az 167 cm boy; Beden Kitle Endeksi (BKİ) 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Sağlık: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları sağlamak.

Adli Sicil: Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engeli bulunmamak; taksirli suçlar hariç bazı suçlardan mahkûm olmamak veya devam eden soruşturma/kovuşturma bulunmamak.

Güvenlik: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Başvuru Süreci Nasıl Yapılacak?

Polis Akademisi Başkanlığı 33. Dönem başvuru kılavuzunu ve tarihleri ilan ettiğinde adaylar başvurularını çevrimiçi gerçekleştirecek. Başvurular, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi (pa.edu.tr) üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılacaktır.

Adayların e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları, ilgili başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve "Aday Başvurusunu Kaydet" butonuna tıklayarak işlemi tamamlamaları gerekecek.

POMEM Nedir?

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri), Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere kurduğu eğitim kurumlarıdır. İki yıllık yüksekokul veya dört yıllık fakülte mezunlarından şartları sağlayan adaylara, başvurular ve sınavlar sonucunda en az altı ay süren mesleki eğitim verilmektedir.

Eğitimler, Ankara, İstanbul, Mersin, Karabük, Bilecik, Çankırı, Amasya, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya gibi illerde bulunan toplam 36 okulda gerçekleştirilmektedir.

Sonuç: 33. Dönem POMEM başvuruları ve detaylı şartlar için Polis Akademisi Başkanlığı'nın (pa.edu.tr) resmi duyurusu beklenmelidir. Adayların duyuruyu takip etmesi ve kılavuz yayımlandığında başvuru koşullarını dikkatle incelemesi önem taşıyor.