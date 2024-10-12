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34 Ülke, İsrail'in UNIFIL Güçlerine Yönelik Saldırısını Kınadı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 34 ülke, UNIFIL'e yönelik İsrail saldırılarını ortak bir bildiri ile kınadı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:56
34 Ülke, İsrail'in UNIFIL Güçlerine Yönelik Saldırısını Kınadı

34 Ülke, İsrail'in UNIFIL Saldırısını Kınadı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) katkı sağlayan Türkiye'nin de dahil olduğu 34 ülke, ortak bir açıklama yaparak İsrail’in UNIFIL'e yönelik saldırılarını kınadılar.

BM’den Saldırılara Karşı Şiddetli Tepki

Birleşmiş Milletler’in Polonya Daimi Temsilciliği öncülüğünde hazırlanan bildiride, UNIFIL'in korunması için çağrıda bulunuldu. Bildiride, “Son olayları kınıyoruz. UNIFIL'in misyonuna saygı gösterilmesi ve personelinin güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.” ifadeleri yer aldı.

UNIFIL'in Önemi Vurgulandı

Özellikle bölgedeki gerginliklerin arttığı bu dönemde, UNIFIL'in barış sağlama rolü önemine dikkat çekilen bildiride, İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve sorumluların araştırılması çağrısı yapıldı.

İsrail Ordusunun Hedef Alması

UNIFIL, 10 Ekim tarihinde İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını açıklamıştı. 11 Ekim'de ise Israil, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişine top mermisiyle saldırdı. Bu saldırıda da iki asker daha yaralandı.

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