35. Akbank Caz Festivali İstanbul'da 27 Eylül'de başlıyor — 200'den fazla sanatçı

35. Akbank Caz Festivali 27 Eylül-12 Ekim tarihlerinde İstanbul'da

Festivalin ruhu ve hedefleri

Caz müziğinin önemli temsilcilerinden 200'den fazla ismi İstanbul'da buluşturacak "35. Akbank Caz Festivali", 27 Eylül-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Akbank Sanat ile Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) organizasyonuyla düzenlenen festivalin detayları Sakıp Sabancı Müzesi'nde yapılan toplantıda paylaşıldı.

Toplantıya katılan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, festivalin sürdürülebilirlik anlayışı, kültürel mirası ve bu yılki programına dair açıklamalarda bulundu. Gür, "Akbank Caz Festivali'ni, Akbank kimliğinin ve ruhunun bir yansıması olarak görüyoruz. Akbank'ın kalbine yerleşmiş bir geleneğin ülkemizin kültür sanat hayatına damgasını vurduğunu görmekten gurur duyuyoruz. Dile kolay tam 35 yıl bu uzun yolculukta her sene yeni sanatçıları, yeni sesleri, yeni sahneleri hep birlikte keşfettik. Farklı semtlerde hiç beklenmedik mekanlarda cazı yankılandırdık. Festival düzenlemenin ötesinde İstanbul'un bir kültür başkenti olma serüvenine birlikte eşlik ettik."

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı ise festivalin 35 yılda 1000'in üzerinde konserle 5 bin 500'den fazla sanatçıyı konuk ettiğini ve 550 binin üzerinde cazseverin konserleri izlediğini hatırlattı. Bigalı, "Bu yıl da 20 farklı mekanda. Bu mekanların bir kısmına ilk defa bu sene gideceğiz. 30 konserle 200'ün üzerinde sanatçıyı ağırlayacağız. Yine çok değerli sanatçılar var. Klasik cazın yanı sıra doğaçlama yapan dünya müziğinden, elektronik müzikten etkilenen çok özel projelerimiz yer alacak. Grammy ödüllü sanatçılarımız var. Dünyanın önemli sanatçılarının yanı sıra Türkiye'den de çok değerli sanatçılar bizlerle birlikte olacak. Her yıl olduğu gibi gençlere ve çocuklara yönelik eğitim programları, söyleşiler ve çok özel konuklarımızla buluşmalarımız gerçekleşecek."

Akbank Caz Festivali Proje Danışmanı Ayşegül Turfan Mumcuoğlu ise, "Farklı coğrafyalardan müzisyenleri bir araya getirecek müzik şöleni bizi bekliyor. Bu şölen sadece müzikal buluşma değil, aynı zamanda ruhani, tarihsel, içsel bir yolculuğa bizi davet ediyor olacak." sözlerini paylaştı.

Festival programı — öne çıkan konserler

27 Eylül: İlhan Erşahin's İstanbul Sessions konseri Müze Gazhane'de; Nilüfer Verdi Trio Playing Tunes for Peace konseri Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde.

28 Eylül: Raül Refree ve Nuria Andorra'nın yer aldığı "El Espacio Entre" konseri ile Egemen Tosunbaş, Özgü Dündar, Asude Hilal Şaşmaz, Teoman Karalar, Emin Poyraz Urhan ve Cenk Oğulcan Koç'tan oluşan Kind of Six konseri Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde; Maya Perest konseri Sakıp Sabancı Müzesi'nde.

30 Eylül: Ahmet Ali Arslan "Manastır" adlı son albümüyle Moda All Saints Kilisesi'nde sahnede olacak. "Beni Bu Şarkılar Mahvetti: 35. Akbank Caz Festivali Özel" konseri ile "Sista Sound presents: Özge Ürer, Deniz Taşar, Kamucan Yalçın & Ana Flavia" konserleri Bant Mag. Havuz'da gerçekleşecek.

1 Ekim: Joel Lyssarides & Georgios Prokopiou konseri Arter'de.

2 Ekim: Ödüllü sanatçı Chief Adjuah (önceki adıyla Christian Scott) Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde; Niechec "Distaste" konseri Frankhan'da.

3 Ekim: Frankhan'da "All Night Jazz: Jitwam, Chez Damier, Grup Ses" DJ set etkinliği; "Jazz Meet Rap" konseri Alan Kadıköy'de.

4 Ekim: Enji konseri ve "Türk Medyası Caz Ritmini Yakalayabiliyor mu?" paneli Salon İKSV'de; Ali Perret "Octopus Band" Akatlar Kültür Merkezi'nde.

5 Ekim: Önder Focan & Yavuz Darıdere "Legendary Hammond Trio ve Konukları" Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde.

8 Ekim: RYMDEN (Bugge Wesseltoft, Dan Berglund, Magnus Öström) Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde; Alfredo Rodriguez & Pedrito Martinez Babylon'da.

9 Ekim: Arter'de "Mehmet Uluğ Gecesi: Adam Rudolph's Invisible Threads" konseri; Salon İKSV'de Jaubi konseri.

10 Ekim: Basçı Kinga Głyk Frankhan'da; Eliane Elias Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde.

11 Ekim: Bohren Und Der Club Of Gore Borusan Müzikevi'nde.

12 Ekim: Aaron Parks Little Big konseri Zorlu PSM'de.

Festival hakkında detaylı bilgiye www.akbanksanat.com adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.