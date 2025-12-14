DOLAR
360 Kayseri yayında: Kayseri'nin yerli 360 dijital gezi platformu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tamamen yerli geliştirilen 360 Kayseri platformunu 360.kayseri.bel.tr adresinde yayına aldı; şehir 360° görüntülerle keşfedilebilecek.

Akıllı Şehircilik vizyonunda yeni adım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde akıllı şehircilik hedeflerini genişleterek, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen 360 Kayseri projesini hizmete sundu.

Platform, şehrin ilçelerini, tarihi ve kültürel mirasını yüksek çözünürlüklü 360 sanal gezinti deneyimiyle tanıtmayı amaçlıyor. Vatandaşlar ve ziyaretçiler 360.kayseri.bel.tr adresinden platforma erişebiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çatısı altında, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılım ve çekim altyapısı, şehrin dijital tanıtımında güçlü bir teknoloji temeli oluşturuyor.

Kullanıcılar platformda ilçeleri, tarihi mekanları, kültürel alanları ve turistik cazibe noktalarını adeta yerinde geziyormuş gibi yüksek çözünürlüklü 360 görüntülerle keşfedebiliyor. Belediye, talep edilen lokasyonları hızlıca değerlendirip sisteme ekleyerek platformun kapsamını sürekli genişletiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, proje hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Kayseri’yi daha yaşanabilir, daha erişilebilir ve daha görünür kılmak için Akıllı Şehircilik vizyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 360 Kayseri platformu, şehrimizin tanıtımında ve dijitalleşmesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Projemizin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi 360 Kayseri’yi keşfetmeye davet ediyoruz."

360 Kayseri, Kayseri'nin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak şehir ve teknolojiyi buluşturan yenilikçi bir akıllı şehir uygulaması niteliği taşıyor.

