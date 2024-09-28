3600 Ek Gösterge Talebiyle Gösteri

3600 Ek Gösterge Talebi İçin Gösteri Düzenlendi

Ankara'da, Bizim Yerel Yönetimler Sendikası (BİZİM-SEN) ve Üniversite İdari Personel Sendikası (Üni-Per-Sen) üyeleri, 3600 ek gösterge talebiyle bir araya geldi.

Atatürk Heykeli Önünde Eylem

Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirilen eylemde, katılımcılar adına bir basın açıklaması yapan Üni-Per-Sen Başkanı İbrahim Güzel, bazı meslek gruplarına 3600 ek gösterge verilmemesinin adaletsiz olduğunu vurguladı.

Büyük Haksızlık

Güzel, “2023 yılında yapılan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 1. dereceye terfi eden tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi kararı alındı. Ancak bu, siyasetin de verdiği bir söz olmasına rağmen, üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen henüz bu konuda hiçbir adım atılmamıştır.” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, çeşitli sloganlar atarak eylemlerini sonlandırdı.

Başkentte, Bizim Yerel Yönetimler Sendikası (BİZİM-SEN) ile Üniversite İdari Personel Sendikası (Üni-Per-Sen) üyeleri 3600 ek gösterge talebiyle, Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde gösteri yaptı. Grup adına Üni-Per-Sen Başkanı İbrahim Güzel, açıklama yaptı.

Başkentte, Bizim Yerel Yönetimler Sendikası (BİZİM-SEN) ile Üniversite İdari Personel Sendikası (Üni-Per-Sen) üyeleri 3600 ek gösterge talebiyle, Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde gösteri yaptı. Grup adına Üni-Per-Sen Başkanı İbrahim Güzel, açıklama yaptı.