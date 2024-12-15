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Ambarlı Limanı'nda Hurda Alanında Yangın Çıktı

Ambarlı Limanı'nda hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 23:02
Ambarlı Limanı'nda Hurda Alanında Yangın Çıktı

Ambarlı Limanı'nda Yangın Panic Yarattı

Ambarlı Limanı'nda hurda malzemelerin bulunduğu alanda meydana gelen yangına itfaiye ekiplerince acil müdahale ediliyor. Alınan bilgilere göre, limanda özel bir şirkete ait hurda malzemelerin yer aldığı yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Duman Sarmaladı

Yangın nedeniyle liman çevresinde yoğun duman oluştu. Olayın hemen ardından ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürüyor.

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