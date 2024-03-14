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İstanbul'da kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu ABD'de böyle görüntülendi

İstanbul'da 16 yaşındaki Timur Cihantimur, lüks aracıyla yaptığı kazada Oğuz Murat Acı'yı hayatını kaybetmesine neden oldu ve 4 kişiyi yaraladı. Kazadan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçan Timur Cihantimur'un, Amerika'da ortaya çıkan görüntüleri tepki çekti.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 13:26
İstanbul'da kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu ABD'de böyle görüntülendi

İstanbul'da ünlü estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ATV motoruyla emniyet şeridinde duran bir gruba çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı ve 4 kişiyi yaraladı. Olayın ardından Timur'un annesi Eylem Tok, oğluyla birlikte Mısır'a ve ardından ABD'ye kaçtı. İkili hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

eylem tok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen yanıtla ilgili olarak, belgelerin tamamlandığını ve talepnamenin 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletileceğini açıkladı.

Olayın ardından New York'ta bir taksiye binerken çekilen görüntülerde, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un pişkin bir şekilde gülümsemesi tepki topladı.

eylem tok

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