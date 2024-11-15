Bakan Göktaş, Türkiye'nin Girişimci Kadınları İşbirliği Protokolü'nü İmzaladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'nin Girişimci Kadınları İşbirliği Protokolü" ile birlikte Hepsiburada ile kurulan iş birliğinin kadın girişimcilerin e-ticaret alanındaki becerilerini geliştireceğini belirtti.

Kadın Girişimciliğine Destek

Bakan Göktaş, kadın girişimcilerin ticaret hayatına katılımlarını artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bakanlık olarak, yürüttüğümüz sosyal politikaların önemli bir parçasını oluşturuyor," dedi. Göktaş, bu iş birliği ile, kadınların ekonomik özgürlüğüne katkı sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için önemli adımlar atacaklarının altını çizdi.

Kadınların Ekonomik Gücü

Göktaş, kadınların doğal girişimciler olduğunu vurgulayarak, "Kadınların sahip olduğu eşsiz üretim potansiyeli ve çevik adaptasyon becerileri oldukça önemli. Bu yüzden, kadınların farklı alanlarda daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak istiyoruz," şeklinde konuştu.

E-Ticaretin Avantajları

Teknolojinin sunduğu yeni alternatiflerle kadın girişimciliğinin teşvik edilmesinin önemine değinen Göktaş, e-ticaretin sunduğu imkanlarla kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirdiğini vurguladı. Hepsiburada gibi platformların, kadın girişimciler için sunduğu özel programlar, eğitimler ve mentorluk fırsatları sayesinde girişimciliğin daha erişilebilir hale geldiği ifade edildi.

Hedefler ve Gelecek Planları

Göktaş, 2028 yılı sonuna kadar kadın işgücü ve kadın istihdam oranlarını artırmayı hedeflediklerini belirterek, %40,1 ve %36,2 hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Ayrıca, TÜİK verilerine atıfta bulunarak, girişimcilik alanındaki cinsiyet dengesinin sağlanması için yeni adımlar atmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Protokolün Önemi

İmza töreninde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ve Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin arasında protokol imzalandı. Göktaş, girişimci kadınların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine katkı sunan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, her kadına teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci Kadınları İşbirliği Protokolü" basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci Kadınları İşbirliği Protokolü" basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.