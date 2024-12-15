Netanyahu'dan Gazze'de Esirlerin Eve Dönüşü İçin Çalışma Vurgusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin eve dönüşü için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ile dün gece gerçekleştirilen görüşmede, bu konuyu detaylı bir şekilde ele aldıkları ifade edildi.

Netanyahu, söz konusu toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki esirler ile birlikte Suriye'deki gelişmeler, İran ve Hizbullah ile olan çatışmalara dair değerlendirmelerde bulundu. Başbakan, "Orta Doğu'nun yüzünü değiştirdiklerini" vurgularken, "Suriye, Lübnan, Gazze ve İran'ın şu anda bir yıl önceki halinden farklı olduğunu" belirtti.

Ayrıca, Netanyahu, İran ve destekçilerinin hala zorluklar yarattığına dikkat çekerek, Suriye'ye yönelik politikalarının sahadaki gerçeklere göre şekilleneceğini ifade etti. Başbakan, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin eve dönüşü için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Netanyahu, Trump ile kurdukları iletişimi, "Çok dostça, sıcak ve önemli bir görüşme” olarak nitelendirerek, iki liderin bölgedeki duruma dair fikir alışverişinde bulunduğunu da kaydetti.