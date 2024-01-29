365 metre uzunluğundaki yüzen şehir 'Icon of the Seas' ilk yolculuğuna çıktı

Dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanına sahip "yüzen şehir" 365 metrelik uzunluğuyla ilk seferine Miami Limanı'ndan Cumartesi günü çıktı. İşte geminin özellikleri...

365 metre uzunluğundaki yüzen şehir 'Icon of the Seas' ilk yolculuğuna çıktı
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Büyük bir "yüzen şehir" gibi olan gemi, içindeki olanaklarla dikkat çekiyor. İçinde su parkı, havuz, buz pateni pisti, gösteri salonu, golf sahası gibi yerler var.

Royal Caribbean'ın sahip olduğu “Icon of the Seas” isimli yolcu gemisi, dünyanın en büyük yolcu gemisi olarak 7 günlük seferine çıktı.

Icon of the Seas

Cumartesi günü Miami Limanı'ndan yola çıkan 365 metrelik 20 katlı yolcu gemisi, 7 bin 600 yolcu ve 2 bin 350 mürettebat taşıyabilecek büyüklükte. 2 milyar dolara inşa edilen gemide 20 güverte, 2 bin 805 oda var.

Geminin içinde 55 metrelik yapay bir şelale, 40 yemek ve içki mekanı, 7 yüzme havuzu da var. Kuzey Atlantik Okyanusu'nda batan ve tarihin en büyük ve lüks yolcu gemisi olan Titanik'ten 5 kat daha büyük olan gemi, Eyfel Kulesi'nden de daha uzun. Gemide 6 su kaydırağı da mevcut. Yolcuların eğlenmesi için seyahat boyunca 16 kişilik bir orkestra, farklı müzik türlerinden 50 müzisyen ve birçok komedyen sahne alacak. Gemi Karayipler turu bittikten sonra Miami Limanı'na geri gelecek.

Icon of the Seas

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