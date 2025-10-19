37. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması Bielefeld'de

Bielefeld'de düzenlenen 37. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nda 10-13 yaş birincisi Hüseyin Bündar, 14-18 yaş birincisi Bedirhan Şahin oldu.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 15:19
Almanya'nın Bielefeld kentinde İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından düzenlenen 37. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması yapıldı. Yarışma, farklı yaş gruplarından genç katılımcıların Kur'an tilavetiyle yeteneklerini sergiledi.

Yarışma Sonuçları

10-13 yaş birincisi: Hollanda'dan Hüseyin Bündar.

10-13 yaş ikincisi: Viyana'dan Emin Durgun, üçüncüsü: Baden-Württemberg eyaletinden Umeyr Bayman.

14-18 yaş birincisi: Belçika'dan Bedirhan Şahin.

14-18 yaş ikincisi: Hamburg'dan Bünyamin Haydar, üçüncüsü: aynı bölgeden Abdullah Morina.

IGMG Başkanı'nın Mesajı

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün burada yaptığı konuşmada, 1985 yılında başlatılan yarışmayı, Kur'an-ı Kerim'i sevdirme, güzel okuma, anlayarak, sevdirerek okutma yarışması olarak niteledi.

"Bugün burada bir araya gelmiş olmamız, Kur'an'ın bizdeki tecessümüdür. Salih amel ortaya koymayan iman, köksüz bir ağaca benzer. Bu nedenle, Kur'an'ı sadece okumakla yetinmeyip, onun mesajını yaşamak ve yaşatmak için gayret göstermeliyiz. Zihnimizi ve kalbimizi Kur'an'la beslemeli, aydınlanmış bir zihinle, nurlanmış bir kalple tüm dünyaya iyiliği ve güzelliği yaymalıyız."

Ergün, Kur'an'ın sadece Müslümanlara değil yeryüzünde herkese yaşama hakkı tanıdığını, bu yönüyle de Gazze'de ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan savaş ve zulümlerin Kur'an anlayışı ve ruhuyla biteceğini ifade etti.

Jüri ve İcazet Töreni

Yarışmanın jüri üyeliğini kurra hafızlar Gürsel Turhan, Dr. Naci Demirci, İsmail Hakkı Tavman ve Musa Çetintaş yaptı. Yarışma kapsamında IGMG camilerinde imamlığa başlamış olan 21 genç imam hatibin icazet belgeleri takdim edildi.

