Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın Kazananları Belli Oldu

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın 44'üncü edisyonu, sanatla çevre bilinci oluşturma misyonuyla ödüllerini sahiplerine sundu. Pınar tarafından gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan katılan binlerce çocuk, çevreye duyarlılıklarını sanatla ifade etti.

Yarışmanın bu yılki teması "Çevre dostu yaşam" olarak belirlendi ve küçük sanatçılar doğa sevgisini resimlerine yansıttı. Jüri değerlendirmesi sonucunda, kazanan öğrenciler ödüllerini aldı. Ödüle değer görülenler arasında, Şanlıurfa Gazi Ortaokulu'ndan Ravza Nur Bağış, Ağrı Doğa Ortaokulu'ndan Eymen Şahin ve İstanbul Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'ndan Hayrunisa Kurnaz yer aldı. Bu üç öğrenci, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından verilen 1 yıllık eğitim bursu ile ödüllendirildi.

Ödül alan diğer isimler arasında Özpınarlar Tenzile Sert Ortaokulundan Cemre Nazik İbek, MEB Mutluluk Sanat Atölyesi Yetenek Kursundan Bahar Çobanoğlu, Eskişehir Osmangazi İlkokulundan Aras Topçuoğlu, Samsun Bilim ve Sanat Merkezinden Fatma M. Elisa Uğurlu ve Edebali Ortaokulundan Asel Doğan bulunuyor. Ayrıca, Azerbaycan'dan 255 N Orta Mektep'ten Abbasova Rüqeyya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İrsen Küçük Ortaokulu'ndan Ahmet Rifat Tatlıcı da ödül alan diğer öğrenciler arasında.

Yarışmaya katılan toplamda 9 öğrenci dizüstü bilgisayar, 9 öğrenci ise tablet ödülü kazandı.

Pınar Yönetiminden Açıklama

Yarışmanın amacı hakkında bilgi veren Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, "Resim sanatı, çocukların kendilerini ifade etme biçimidir. 44 yıldır çocuklara hayallerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan sunuyoruz. Bu yıl, çocuklarımız çevreye duydukları sevgiyi ve sorumluluklarını çizerek bizlere aktardı. Onların dünyasına kulak vermek, geleceğe umutla bakmamızın anahtarıdır. Sanatla büyüyen çocukların daha duyarlı, yaratıcı bireyler olduğuna inanıyoruz" dedi.

Jüri Üyeleri

Yarışmanın jürisi, Prof. Hayri Esmer başkanlığında; Prof. Dr. Mümtaz Sağlam, gazeteci İhsan Yılmaz, Orhun Atmış ve Seray Şahinler Demir gibi isimlerden oluştu.

Çocuklara sanatla çevre bilincini oluşturmayı amaçlayan ve Pınar tarafından 44'üncü kez düzenlenen "Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"nın kazananları açıklandı.

Çocuklara sanatla çevre bilincini oluşturmayı amaçlayan ve Pınar tarafından 44'üncü kez düzenlenen "Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması"nın kazananları açıklandı.