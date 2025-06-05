MSB: Irak'ın Kuzeyinden 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Basın Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu duyurdu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli bilgiler paylaştı.

Teröristlerin Teslim Olması ve Yasa Dışı Geçişler

Aktürk, bakanlığın proaktif savunma ve güvenlik politikaları doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin başarıyla devam ettiğini vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü operasyon, arama-tarama ve sınır güvenliği faaliyetleri kapsamında, son bir hafta içinde 112 şahsın yakalandığını belirtti. Ayrıca, 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 2.447'ye ulaştığını, bu yıl içinde engellenen kişi sayısının ise 36.003 olduğunu ifade etti.

Suriye Harekatları ve Tünel İmha Faaliyetleri

Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana devam eden tünel imha faaliyetleri sonucunda, Tel Rıfat bölgesinde 146 kilometre, Menbic bölgesinde ise 124 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini aktardı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası platformda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel güvenlik konularına katkı sağladığını belirtti. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan, ülkemizin NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapısına sağladığı desteğin önemine dikkat çekti.

Eğitim ve Tatbikatlar Devam Ediyor

Aktürk, TSK'nın imkan ve kabiliyetlerini artırmak için eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. Defender Europe ile bağlantılı olarak Romanya'da düzenlenecek Saber Guardian tatbikatı ve diğer tatbikatlara katılım sağlanacağını vurguladı.

Afetlerle Mücadele ve İnsani Yardım Faaliyetleri

MSB, afetlerle mücadele kapsamında orman yangınları ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon ile çalıştığını belirtti. Dursunbey/Balıkesir'de çıkan orman yangınında 1 helikopter görevlendirildi.

Yeni Projeler ve Envanter Güncellemeleri

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni eklenen 35 milimetre Modernize Çekili Top ile birlikte yeni askeri projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, Pakistan MİLGEM projesinin ikinci gemisi olan KHAIBAR'ın deniz kabul testinin başladığını belirtti.

(Sürecek)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.