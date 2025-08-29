DOLAR
Ağrı Patnos'ta Trafik Kazası: Kamyonet ile Hafif Ticari Çarpıştı, 8 Yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı; yaralılar Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:07
Ağrı'nın Patnos ilçesinde trafik kazası: 8 yaralı

Kaza ayrıntıları

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

A.G. idaresindeki 81 ABY 287 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Kavşağı'nda sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

