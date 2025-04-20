39. Çocuk Şenliği Harbiye'de Başladı

39. Çocuk Şenliği Harbiye'de Kapılarını Açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, bu yıl 39'uncusunu düzenlediği Çocuk Şenliğini Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde başlattı. 1935 yılında kurulan Çocuk Eğitim Birimi tarafından organize edilen şenlik, çocuklara yönelik tiyatro, atölye, sergi ve oyunlarla dolu bir program sunuyor.

Etkinliklerle Dolu Bir Şenlik

Etkinlikler kapsamında, 90 yılı özetleyen fotoğraflar dijital bir sergi olarak izleyicilere sunulacak. Ayrıca çocukların tüm zamanların klasiklerinden olan Fındıkkıran, Masal, ve Sevdalı Bulut gibi oyunlar yer alacak.

Çocukların hayal gücünü geliştirip, müzik bilgilerini artırmayı hedefleyen programda; Oyun ve Tiyatroyla Düşlere Yolculuk ve Karagöz Atölyesi gibi çeşitli aktiviteler de yer alıyor.

Çocuk Tiyatrosunda 90. Yıl Kutlaması

Şenliğe dair bilgi veren İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Can Başak, 23 Nisan'ın Atatürk'ün çocuklara armağanı olduğunu belirterek, "Bu kutlamayı çocuklarımızla yapmak her yıl bizim için büyük bir mutluluk ve onur kaynağı. Ayrıca bu yıl çocuk tiyatrosundaki 90. senemizi kutlamakta olduğumuz için ayrıca heyecanlıyız." şeklinde konuştu.

Başak, etkinliklerin Ümraniye, Kağıthane, Harbiye ve Beylikdüzü sahnelerinde ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini vurguladı. Konseptin eğlenceli olacağını kaydeden Başak, çocuklara yönelik birçok etkinliğin bulunduğu bir şenlik alanı kurduklarını da belirtti.

Ebeveynlere Güvence

Başak, özellikle son dönemde daha genç bir seyirci profilinin oluştuğuna dikkat çekerek, Şehir Tiyatrosu'nun görevlerinden birinin de seyirci yetiştirmek olduğunu dile getirdi. Çocuk oyunu sahnesinde nitelikli eserlerin sunulması gerektiğini belirten Başak, ailelerin de bu konuda sorun yaşayabildiğini ifade etti.

"Şehir Tiyatrosu, 110 yıllık bir geçmişe sahip olduğu için sunduğu oyunlar güvenilir. Çocuklar için düşünülmüş, zarar vermeyen ve ufuk açıcı oyunlar sahne alıyor. Her gün ikişer atölye ile devam eden program, çocukların katılımına açıktır." dedi.

23 Nisan'a kadar sürecek olan şenlik hakkında daha fazla bilgiye sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 39'uncusunu düzenlediği "Çocuk Şenliği" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde başladı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Can Başak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın bu yıl 39'uncusunu düzenlediği "Çocuk Şenliği" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde başladı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Can Başak, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.