4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali Finalistleri Açıklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenecek festivalde 189 ülkeden gelen 2.324 başvuru arasından 24 film finale kaldı; festival 13-16 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:03
Afyonkarahisar'da düzenlenecek 4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivalinin finalistleri duyuruldu.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Etkinliğe 189 ülkeden başvuru yapıldı; toplam 2.324 eser arasından 24 film finale kaldı.

Finalist Filmler

Abdullah Harun İlhan - "Free Words: A Poet from Gaza"

Erkan Ceylan - "Doğanın Sesi Ol"

Kemal Akçay - "Babamın Arkadaşı"

Çamran Azizoğlu - "Kravat"

Yusuf Demirli - "Yolun Yarısında"

Mert Erez - "Rehber"

Turgut Kanal - "Mümeyyiz"

Ahmet Serhat Ak - "Kalem"

Sahra Asadollahi - "Blur"

Mert Kartal - "Beyaz Karlar Altında"

Şehmuz Abik - "Arınma"

İdil Berk - "Her Aşk Çaba Gerektirir"

Michelle Bossy - "We Regret to Inform You"

Fatih Diren - "Baletler Köyü"

Mert Eşberk - "Toprağın İzinde"

Yannick Besançon ve Quentin Belle - "Anatolia"

Mehmet Kanadlı ve Halil İbrahim Kaplan - "Danışman"

Feyzi Baran ve Büşra Baran - "Dilek Kutusu"

Fatma Abul - "Güvendesin"

Mem Yük - "Zayi"

Büyük Taarruz Özel Ödülü Adayları

Yasir Coşğun - "Şefin Yolculuğu"

Barış Harputluoğlu - "Koleksiyonerliğe Adanmış Bir Ömür: Mehmet Nail"

Yiğitcan Uslu - "Ateş ve Çekiç"

İremnur Güler - "Şehrin Ritmi: Kadın Vatmanlar"

Festivalin direktörlüğünü Sevda Dursun yapıyor. Etkinlik, 13-16 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

