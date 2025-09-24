4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali Finalistleri Açıklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenecek 4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivalinin finalistleri duyuruldu.
Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Etkinliğe 189 ülkeden başvuru yapıldı; toplam 2.324 eser arasından 24 film finale kaldı.
Finalist Filmler
Abdullah Harun İlhan - "Free Words: A Poet from Gaza"
Erkan Ceylan - "Doğanın Sesi Ol"
Kemal Akçay - "Babamın Arkadaşı"
Çamran Azizoğlu - "Kravat"
Yusuf Demirli - "Yolun Yarısında"
Mert Erez - "Rehber"
Turgut Kanal - "Mümeyyiz"
Ahmet Serhat Ak - "Kalem"
Sahra Asadollahi - "Blur"
Mert Kartal - "Beyaz Karlar Altında"
Şehmuz Abik - "Arınma"
İdil Berk - "Her Aşk Çaba Gerektirir"
Michelle Bossy - "We Regret to Inform You"
Fatih Diren - "Baletler Köyü"
Mert Eşberk - "Toprağın İzinde"
Yannick Besançon ve Quentin Belle - "Anatolia"
Mehmet Kanadlı ve Halil İbrahim Kaplan - "Danışman"
Feyzi Baran ve Büşra Baran - "Dilek Kutusu"
Fatma Abul - "Güvendesin"
Mem Yük - "Zayi"
Büyük Taarruz Özel Ödülü Adayları
Yasir Coşğun - "Şefin Yolculuğu"
Barış Harputluoğlu - "Koleksiyonerliğe Adanmış Bir Ömür: Mehmet Nail"
Yiğitcan Uslu - "Ateş ve Çekiç"
İremnur Güler - "Şehrin Ritmi: Kadın Vatmanlar"
Festivalin direktörlüğünü Sevda Dursun yapıyor. Etkinlik, 13-16 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.