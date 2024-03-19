4 il için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, 4 il için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu.





Yapılan açıklamada, Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesi, Siirt’in merkezi, Şirvan, Tillo, Eruh, Kurtalan, Baykan ve Şirvan ilçeleri ile Şırnak’ın merkezi, Güçlükonak, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar beklediği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklarla birlikte ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Çarşamba günü gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışların Siirt’in doğu kesimleri Pervari ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması öngörüldü. Bu durumun yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ tehlikesi gibi risklerle birlikte gelebileceği belirtildi. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.



