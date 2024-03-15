4 ile cumartesi-pazar uyarısı! Hafta sonu planları iptal olacak: Meteoroloji duyurdu

Türkiye genelinde etkisini gösteren yağmur bulutları, dikkat gerektiren bir hava durumunu beraberinde getirdi. Meteoroloji alanında uzman olan Orhan Şen, sosyal medya üzerinden özellikle Şırnak, Adana, Hatay ve Hakkâri bölgeleri için öğle saatlerine özel bir uyarı yayınladı. Bu uyarının etkisinin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.





Meteoroloji uzmanı Orhan Şen’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Trakya, Muğla ve Şanlıurfa dışında Türkiye’nin büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Özellikle Şırnak, Adana, Hatay ve Hakkâri illerinde öğleden sonra yağışların şiddetleneceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak 1-2 derece düşeceği, İstanbul ve İzmir’de sabah saatlerinde 13 ve 17 derece ile yağmurlu, Ankara’da ise 13 derece ile yağışlı bir hava olacağı öngörülüyor.