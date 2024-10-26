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4. İzmir Kitap Fuarı Açıldı

4. İzmir Kitap Fuarı, 'sinema ve edebiyat' temasıyla kapılarını açtı, 220 yayınevi ve 400 yazar katıldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:29
4. İzmir Kitap Fuarı Açıldı

4. İzmir Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Bu yıl "sinema ve edebiyat" teması altında gerçekleştirilen 4. İzmir Kitap Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki olan İZFAŞ ve TACT iş birliğiyle FUAR İZMİR’de kapılarını açtı.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Fuarın açılışı öncesinde düzenlenen etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile fuarın onur konuğu olan Yazar Hakan Günday birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuar resmen açılmış oldu.

Yayınevleri ve Yazarlar Buluşması

Fuar boyunca toplamda 220 yayınevi ve sahaf katılım gösterirken, 400 yazar, çizer, gazeteci ve kitapsever bir araya gelerek edebiyat dünyasının çeşitli yönlerini keşfetme fırsatı bulacaklar.

Fuarın Süresi

İzmir Kitap Fuarı, 3 Kasım'a kadar açık kalacak. Katılımcılar, bu süreçte stantları gezme ve yeni eserlerle tanışma imkanı bulacaklar.

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