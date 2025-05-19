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4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi Samsun'da Sona Erdi

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin düzenlediği 4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, bilgi ve deneyim paylaşımıyla başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 14:55
4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi Samsun'da Sona Erdi

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Samsun Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilen 4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, büyük bir katılımla sona erdi.

Kongre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda 3 gün boyunca devam etti. Etkinliğin son gününde "Aile Hekimliği Uzmanlığı ve Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamasının Geleceği" başlıklı kapanış paneli gerçekleştirildi.

Kongre Başkanlığını Prof. Dr. Erdinç Yavuz yürütürken, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 300'ün üzerinde akademisyen, uzman ve asistan hekim katılım gösterdi. Üç gün süresince aile hekimliği alanındaki güncel gelişmeler, bilimsel sunumlar, vaka paylaşımları ve atölye çalışmalarıyla ele alındı. Katılımcılar arasında Türkiye genelinde bilgi ve deneyim alışverişi sağlandı.

Kapanış panelinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, TAHUD Başkanı ve Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Prof. Dr. Güzin Zeren Öztürk, Kayseri Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Turan Set, Ordu Üniversitesinden Prof. Dr. Özgür Enginyurt ile TAHUD MYK Üyesi ve Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Prof. Dr. Cüneyt Ardıç konuşmacı olarak katıldılar.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)...

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Samsun Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi sona erdi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)...

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Samsun Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 4. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi sona erdi.

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