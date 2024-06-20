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4 Milyon Emekli İş Hayatında :Ek Fırsatlar İçin Çağrı

Türkiye'de kayıtlı ve kayıt dışı olarak 4 milyon emeklinin iş hayatında olduğu belirtiliyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün, SGK'ya kayıtlı olan emeklilere ek fırsatlar sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 13:32
4 Milyon Emekli İş Hayatında :Ek Fırsatlar İçin Çağrı

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada 16 milyon 154 binden fazla kişinin SGK'den emeklilik veya yaşlılık aylığı aldığını vurgulayarak, bazı emeklilerin ekonomik zorunluluklar nedeniyle çalışmaya devam ettiğini belirtti.

SGK'nin Mart 2024 raporlarına göre, 1 milyon 943 bin 579 emeklinin sosyal güvenlik destek primi ödenmesiyle aktif iş hayatında kaldığına dikkat çeken Ergün, sosyal güvenlik destek primiyle çalışan emeklilere bu katkının geri dönüşümünün olmadığını vurguladı. SGK'ye kayıtlı olarak iş hayatına devam eden emeklilere ek imkanların sunulması gerektiğini belirten Kazım Ergün şu ifadeleri kullandı:

ÇALIŞAN EMEKLİLERE DESTEK ÇAĞRISIemekli

"Veriler bize yaklaşık 2 milyon emeklinin çalışmaya devam ettiğini gösteriyor. Kayıtlı çalışan emekli sayısı kadar, kayıt dışı çalışan ya da çalıştırılan emeklimiz var. Kayıtlı ve kayıt dışı 4 milyon emekli çalışmak zorunda kalıyor. Bu da emeklilerin yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor. EYT düzenlemesiyle birlikte çalışan emekli sayısı hızla arttı. Bu tablonun tek bir sebebi var ekonomik nedenler. Emeklilerimiz geçinemedikleri için çalışmak zorunda kalıyor. Emekli aylıklarında artış yapılarak emeklilerin çalışmamaları ve bu sayede oluşacak istihdam açığından gençlerin faydalanması sağlanabilir."

 





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