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4. Sinop Film Festivali Başladı: Sanat ve Sinemanın Buluşma Noktası

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkısıyla düzenlenen 4. Sinop Film Festivali, açılış resepsiyonuyla başladı ve 3 gün sürecek.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 20:46
4. Sinop Film Festivali Başladı: Sanat ve Sinemanın Buluşma Noktası

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen 4. Sinop Film Festivali, Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi bahçesinde başladı.

Açılış resepsiyonunda konuşan Vali Mustafa Özarslan, şehirlerin kimlikleri ve karakterleri olduğunu vurgulayarak, Sinop'u bir dost şehir olarak nitelendirdi. Sinema ve sanatın, toplumların gelişimi için büyük önem taşıdığını belirten Özarslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gösterdiği destekler için teşekkür etti. “Yerel destekler ve genç girişimciler sayesinde sinemamız daha da gelişecek,” diyen Özarslan, Sinop'un sanata ve sanatçıya uzun yıllar ev sahipliği yapacağını ifade etti.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise, Karadeniz'in en güzel limanı olan Sinop'un huzurun, mutluluğun ve çeşitliliğin kenti olduğunu vurgulayarak, festivalin bu değerleri yansıttığını belirtti. Maviş, “Festival süresince katılımcılarla sadece beyaz perdeden değil, gönlümüzden yansıyan ışığı da paylaşacağız,” şeklinde konuştu.

Nirengi Kültür Sanat Derneği Başkanı İzzet Arslan da etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, katılımcılara keyifli seyirler diledi.

Resepsiyonun ardından, yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un üstlendiği Hayat filmi, Sinop Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Nirengi Kültür Sanat Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan bu festivalde, birçok film ve oyuncu sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen 4. Sinop Film...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen 4. Sinop Film Festivali başladı. Nirengi Kültür Sanat Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek festivalde çok sayıda film ve oyuncu sanatseverlerle buluşacak. Festivalin açılış resepsiyonu Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi bahçesinde gerçekleştirildi. Vali Mustafa Özarslan, burada bir konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen 4. Sinop Film...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen 4. Sinop Film Festivali başladı. Nirengi Kültür Sanat Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek festivalde çok sayıda film ve oyuncu sanatseverlerle buluşacak. Festivalin açılış resepsiyonu Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi bahçesinde gerçekleştirildi. Vali Mustafa Özarslan, burada bir konuşma yaptı.

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