Çorum'da Park Halindeki Araç Alev Topu Oldu: 19 ABC 463 Hurdaya Döndü

Çorum'da Park Halindeki Araç Alev Topu Oldu

Çorum'da park halindeki bir otomobil, gece saatlerinde alev alarak büyük çapta hasara yol açtı. Araç, kısa sürede alev topuna döndü ve geriye hurdaya benzeyen bir görüntü kaldı.

Olay ve müdahale

Olay, Küçük Sanayi Sitesi 55. Sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 19 ABC 463 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Ancak araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Hasar ve soruşturma

Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yapılan araştırmayla belirlenecek.

ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİLDEN GÖRÜNTÜ