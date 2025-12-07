Kayseri'de Polise Çarpıp Kaçan Şahıs 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs'ten Tutuklandı

Olay

Kayseri'de asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda 38 ABB 843 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü E.S.T., uygulamada görevli polis memuru G.A.'ya çarparak olay yerinden kaçtı.

Otomobilde bulunan K.D., A.A. ve Ü.M. ile birlikte hareket eden E.S.T., bir süre sonra aracı terk edip yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu dört şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda görevli polis memuru hafif şekilde yaralanırken, araç incelemelerin ardından çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve Adli Süreç

Yapılan ilk incelemede sürücü E.S.T.'nin 1.73 promil alkollü olduğu belirlendi. E.S.T. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli işlem başlatıldı. Trafik işlemleri kapsamında E.S.T.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 68.466 TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen E.S.T., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ’DE ASAYİŞ UYGULAMASI YAPAN POLİS EKİPLERİNİN ‘DUR’ İHTARINA UYMAYARAK, POLİS MEMURUNA ÇARPIP, KAÇAN ŞAHIS ‘KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS’ SUÇUNDAN TUTUKLANDI.