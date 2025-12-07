Kayseri'de Polise Çarpıp Kaçan Şahıs 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs'ten Tutuklandı

Kayseri'de asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan ve polis memuruna çarpan E.S.T., 1.73 promil alkollü çıktı; 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 00:37
Olay

Kayseri'de asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda 38 ABB 843 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü E.S.T., uygulamada görevli polis memuru G.A.'ya çarparak olay yerinden kaçtı.

Otomobilde bulunan K.D., A.A. ve Ü.M. ile birlikte hareket eden E.S.T., bir süre sonra aracı terk edip yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu dört şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda görevli polis memuru hafif şekilde yaralanırken, araç incelemelerin ardından çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve Adli Süreç

Yapılan ilk incelemede sürücü E.S.T.'nin 1.73 promil alkollü olduğu belirlendi. E.S.T. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli işlem başlatıldı. Trafik işlemleri kapsamında E.S.T.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 68.466 TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten men edildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen E.S.T., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

