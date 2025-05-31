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4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Resmi Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Antalya'da 4. Yörük Türkmen Festivali'nin açılış töreni Düzlerçamı'nda yapıldı. Böcek ve Şahin önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 02:04
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 02:04
4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Resmi Açılış Töreni Gerçekleştirildi

4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali Resmi Açılışı Yapıldı

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin resmi açılış töreni, Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından organze edilen festival, Yörük kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacı taşımakta.

Törenin Detayları

Açılış, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle başladı. Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Vali Şahin'in Mesajları

Antalya Valisi Hulusi Şahin, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Şahin, festivalin önemini vurgulayarak, "Dört yıldır düzenlenen Yörük Türkmen Festivali, unutulmaya yüz tutmuş, Türklüğün yüksek vasfını burada hatırlatıyor," dedi.

Başkan Böcek'ten Coşkulu Açıklamalar

Başkan Böcek ise festivalle kültürel mirasa sahip çıkma hayalini her yıl artarak gerçekleştiğini belirterek, "Torosların eteğinde, Yörüklerin özüne ve köklerine dokunuyoruz. Yörük ateşi sönmez, Türkmen eli eğilmez," dedi.

Kıraç Konseriyle Coşku Dorukta

Konuşmaların ardından Muhittin Böcek, Sibel Gezen'e İl Hatun'un kılıcını takdim etti. Törenin hemen ardından festivalde sanatçı Kıraç konser verdi. Müzikseverler, Kıraç'ın şarkılarına eşlik ederek büyük bir coşku yaşadı.

Kıraç, festivalde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Festival, 1 Haziran'da sona erecek.

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin resmi...

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin resmi...

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

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