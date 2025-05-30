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4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Göç Yürüyüşüyle Start Aldı

Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, Yörük göçü yürüyüşüyle renkli görüntüler eşliğinde başladı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 13:21
4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Göç Yürüyüşüyle Start Aldı

4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya'da Başladı

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, anlamlı bir göç yürüyüşü ile başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Programa; Antalya Valisi Hulusi Şahin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yörük dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Böcek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Geleneksel göç duası ve halk oyunu gösterileriyle renklendirilen festivalde, develer ve atlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Karaalioğlu Parkı'na yürüyüş yapıldı. Sembolik Yörük göçünün sergilendiği bu etkinlikte, katılımcılara göz alıcı görüntüler sunuldu.

Festival boyunca Döşemealtı Düzlerçamı Piknik Alanı'nda çeşitli gösteriler gerçekleştirilecekken, akşam saatlerinde ünlü sanatçı Kıraç konser verecek.

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, Yörük göçü yürüyüşüyle...

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, Yörük göçü yürüyüşüyle başladı. Sembolik Yörük göçünün yansıtıldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, Yörük göçü yürüyüşüyle...

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, Yörük göçü yürüyüşüyle başladı. Sembolik Yörük göçünün yansıtıldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

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