Başkan Taşkın: 'Mahallenin Bekçileri Kadın Kollarımız' — AK Parti Kadın Kolları Toplantısı

AK Parti Kadın Kolları Mahalle Başkanları Toplantısı Battalgazi'de yapıldı

AK Parti Kadın Kolları Mahalle Başkanları Toplantısı, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç’ın katılımıyla Kırkgöz Sahil Parkı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda mahalle teşkilat çalışmaları ile belediye hizmetleri ve sosyal destek faaliyetleri ele alındı.

Teşkilatın Gözü ve Kulağı: Taşkın'ın Mesajı

Toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mahalle teşkilatlarının özellikle kadın kolları aracılığıyla sahada büyük sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Taşkın, "Mahalle bizim her şeyimizdir. Mahallenin de gerçek bekçileri sizlersiniz. Sizler bizim gören gözümüz, duyan kulağımızsınız" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana teşkilatla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Taşkın, en ücra mahalleye kadar iletişim kanallarının açık tutulduğunu ifade etti. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal destek çalışmalarının da kadın kolları aracılığıyla daha etkin yürütüldüğünü söyleyen Taşkın, Korucuk mevkiinde kurulan lojistik depo sayesinde yardımların ihtiyaç sahiplerine düzenli ve kayıtlı şekilde ulaştırıldığını aktardı.

Taşkın, kadın kolları mahalle başkanlığını bir emanet olarak tanımlayarak, "Bu görev gönüllülük esasına dayanır ve hesabı vardır. Mahalledeki ihtiyaç sahibini görmezden gelme lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

Teşkilatın Rolü: Ali Bakan'ın Değerlendirmesi

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Battalgazi teşkilatının il genelinde örnek bir çalışma disiplini sergilediğini belirtti ve kadın kollarının teşkilat içindeki kritik rolüne dikkat çekti. Bakan, teşkilat terbiyesinin siyasal başarıdaki belirleyici unsur olduğunu vurgulayarak, "Mahallelerde en önde olan, sahayı en iyi bilen yapı ise kadın kollarımızdır." dedi.

Bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilat kültürüyle yetiştiğini hatırlatarak, bu anlayışın AK Parti’nin uzun süreli istikrarlı başarısının temelinde yer aldığını söyledi.

Güvenin İnşası: Esin Tanrıverdi

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, mahalle başkanlığının sorumluluğunu yakından bildiğini belirtti. Tanrıverdi, kadın kollarının vatandaşla birebir irtibat kurabilen en güçlü teşkilat birimi olduğunu ifade ederek, "Bu güven, yıllardır sahada verilen emeğin sonucudur. Kadın kolları, sadece bir siyasi yapı değil; aynı zamanda vatandaşla gönül bağı kuran bir teşkilattır." dedi.

Deprem Sonrası Çalışmalar: Basri Kahveci

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise deprem sonrası süreçte yürütülen çalışmaları anlattı. Kahveci, istişare kültürüne önem verdiklerini, mahalle başkanlarıyla düzenli toplantılar yaparak sahadaki talepleri doğrudan aldıklarını söyledi. Yeniden inşa sürecinde Battalgazi’nin önemli bir aşamaya geldiğini belirten Kahveci, kadın kolları mahalle başkanlarının bu süreçte sosyal ve teşkilat çalışmalarında kritik sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Toplantı, mahalle teşkilatlarının sahadaki rolünün güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerle sona erdi. Battalgazi Belediyesi ve AK Parti teşkilatı, mahalle odaklı hizmet anlayışını kadın kolları üzerinden sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.

