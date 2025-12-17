DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,15 0,12%
ALTIN
5.952,5 -0,57%
BITCOIN
3.737.795,56 0,2%

Başkan Taşkın: 'Mahallenin Bekçileri Kadın Kollarımız' — AK Parti Kadın Kolları Toplantısı

Battalgazi'de düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Mahalle Başkanları Toplantısı'nda Bayram Taşkın, mahalle çalışmaları, belediye hizmetleri ve sosyal destekleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:22
Başkan Taşkın: 'Mahallenin Bekçileri Kadın Kollarımız' — AK Parti Kadın Kolları Toplantısı

AK Parti Kadın Kolları Mahalle Başkanları Toplantısı Battalgazi'de yapıldı

AK Parti Kadın Kolları Mahalle Başkanları Toplantısı, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç’ın katılımıyla Kırkgöz Sahil Parkı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda mahalle teşkilat çalışmaları ile belediye hizmetleri ve sosyal destek faaliyetleri ele alındı.

Teşkilatın Gözü ve Kulağı: Taşkın'ın Mesajı

Toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mahalle teşkilatlarının özellikle kadın kolları aracılığıyla sahada büyük sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Taşkın, "Mahalle bizim her şeyimizdir. Mahallenin de gerçek bekçileri sizlersiniz. Sizler bizim gören gözümüz, duyan kulağımızsınız" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana teşkilatla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Taşkın, en ücra mahalleye kadar iletişim kanallarının açık tutulduğunu ifade etti. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal destek çalışmalarının da kadın kolları aracılığıyla daha etkin yürütüldüğünü söyleyen Taşkın, Korucuk mevkiinde kurulan lojistik depo sayesinde yardımların ihtiyaç sahiplerine düzenli ve kayıtlı şekilde ulaştırıldığını aktardı.

Taşkın, kadın kolları mahalle başkanlığını bir emanet olarak tanımlayarak, "Bu görev gönüllülük esasına dayanır ve hesabı vardır. Mahalledeki ihtiyaç sahibini görmezden gelme lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

Teşkilatın Rolü: Ali Bakan'ın Değerlendirmesi

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Battalgazi teşkilatının il genelinde örnek bir çalışma disiplini sergilediğini belirtti ve kadın kollarının teşkilat içindeki kritik rolüne dikkat çekti. Bakan, teşkilat terbiyesinin siyasal başarıdaki belirleyici unsur olduğunu vurgulayarak, "Mahallelerde en önde olan, sahayı en iyi bilen yapı ise kadın kollarımızdır." dedi.

Bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilat kültürüyle yetiştiğini hatırlatarak, bu anlayışın AK Parti’nin uzun süreli istikrarlı başarısının temelinde yer aldığını söyledi.

Güvenin İnşası: Esin Tanrıverdi

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, mahalle başkanlığının sorumluluğunu yakından bildiğini belirtti. Tanrıverdi, kadın kollarının vatandaşla birebir irtibat kurabilen en güçlü teşkilat birimi olduğunu ifade ederek, "Bu güven, yıllardır sahada verilen emeğin sonucudur. Kadın kolları, sadece bir siyasi yapı değil; aynı zamanda vatandaşla gönül bağı kuran bir teşkilattır." dedi.

Deprem Sonrası Çalışmalar: Basri Kahveci

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise deprem sonrası süreçte yürütülen çalışmaları anlattı. Kahveci, istişare kültürüne önem verdiklerini, mahalle başkanlarıyla düzenli toplantılar yaparak sahadaki talepleri doğrudan aldıklarını söyledi. Yeniden inşa sürecinde Battalgazi’nin önemli bir aşamaya geldiğini belirten Kahveci, kadın kolları mahalle başkanlarının bu süreçte sosyal ve teşkilat çalışmalarında kritik sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Toplantı, mahalle teşkilatlarının sahadaki rolünün güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerle sona erdi. Battalgazi Belediyesi ve AK Parti teşkilatı, mahalle odaklı hizmet anlayışını kadın kolları üzerinden sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI BAYRAM TAŞKIN İLE AK PARTİ MALATYA İL BAŞKANI ALİ BAKAN’IN KATILIMIYLA...

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI BAYRAM TAŞKIN İLE AK PARTİ MALATYA İL BAŞKANI ALİ BAKAN’IN KATILIMIYLA DÜZENLENEN AK PARTİ KADIN KOLLARI MAHALLE BAŞKANLARI TOPLANTISI’NDA, MAHALLE TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI İLE BELEDİYE HİZMETLERİ VE SOSYAL DESTEK FAALİYETLERİ ELE ALINDI.

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI BAYRAM TAŞKIN İLE AK PARTİ MALATYA İL BAŞKANI ALİ BAKAN’IN KATILIMIYLA...

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Belediyesi'nden İkinci Sınıf Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi
2
Dijital Miras: Sosyal Medya Hesapları ve Kripto Varlıklar Miras Kalabilir
3
Başkan Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Uğurlandı
4
Bilecik'te Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren 18 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı
5
Muş’ta 'Adımlarla Keşfet' 6'ncı Rotada: Bayrak Tepe'de Doğa Yürüyüşü
6
Samsun Büyükşehir'den 2025'te 25 bin 700 Yaşlıya Kapsamlı Hizmet
7
Gaziantep'te 'Kalemden Kalbe' Hüsn-i Hat Sergisi — Hattat Ahmet Elbeşir'in Eserleri

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi