45 Yaş Üstü Erkeklere PSA Testi Uyarısı: Prostat İçin Yıllık Kontrol Şart

Dr. Eyüp Coşar, 45 yaş üstü erkeklerin yılda bir PSA testi yaptırmasının prostat hastalıklarında erken tanı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:25
45 Yaş Üstü Erkeklere PSA Testi Uyarısı: Prostat İçin Yıllık Kontrol Şart

Sivas Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Eyüp Coşar, prostat hastalıklarında erken tanının önemine dikkat çekti. Dr. Coşar, 45 yaş üstü erkeklerin düzenli olarak kontrol yaptırmasının önemine vurgu yaptı.

Prostatun rolü ve belirtiler

Prostatın, doğuştan her erkekte bulunan ve başlıca idrar yapma fonksiyonunda görev alan bir organ olduğunu belirten Coşar, "Prostat aynı zamanda üreme fonksiyonunda da rol oynar. Mesanenin alt kısmında yer alır ve içinden idrar yolu geçer" dedi.

Coşar, prostatın genellikle 45 yaşından sonra büyümeye başlayarak belirti verdiğini ifade ederek, "Bu dönemde en sık karşılaştığımız şikâyetler; idrar yapma alışkanlıklarında değişiklik, idrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma ve tuvalette kalış süresinin uzamasıdır" diye konuştu.

PSA testi ve yıllık kontrol önemi

45 yaşından sonra her erkeğin düzenli kontrol yaptırması gerektiğini vurgulayan Coşar, "Bu yaş grubundaki erkeklerin yılda bir kez PSA adı verilen kan tahlilini yaptırmaları büyük önem taşımaktadır. PSA testi, prostatın iyi huylu ya da kötü huylu büyümelerinin erken tanısında bize çok kıymetli bilgiler veri. Risk grubundaki bireylerin 45 yaşından itibaren mutlaka yıllık PSA kontrollerini aksatmaması gerekir" uyarısında bulundu.

Kış ayları ve yaşam tarzı önerileri

Soğuk havaların ve beslenme alışkanlıklarının prostat şikayetlerini artırabileceğine dikkat çeken Coşar, "Soğuk havalarda üşütme, az su tüketimi, acı, baharatlı ve turşu gibi yiyecekler prostat şikâyetlerini daha şiddetli hâle getirebilir. Bu nedenle kış aylarında kendimizi korumamız çok önemlidir. İdrar yapmayı rahatlatan ilaç tedavileri hastalarımıza ciddi anlamda fayda sağlamaktadır. Ancak bu tedaviler düzenli kullanım ve hekim kontrolü gerektirir. Bol su içmek, soğuktan korunmak, beslenmeye dikkat etmek ve düzenli doktor kontrollerini aksatmamak prostat ve idrar yolu sağlığının korunmasında büyük önem taşımaktadır"

