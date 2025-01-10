47 Yıldır Gazeteciliğin Zirvesinde: Davut Aktaş'ın Hikayesi

Davut Aktaş: 47 Yıldır Gazetecilikte Devrim Yaratan İsim

Samsun'da yaşayan 75 yaşındaki Davut Aktaş, 1978 yılında başladığı gazetecilik mesleğinde 47 yılı geride bıraktı. Uzun yıllar boyunca birçok ulusal basın kuruluşunda çalıştıktan sonra, şu an Hedef Halk gazetesinde spor haberleri müdürü olarak görev yapıyor.

Gazetecilik Serüveninin Başlangıcı

Fotoğrafçılık yaparken bir gazeteci arkadaşa yangın haberinde yardım etmesinin ardından mesleğe adım atan Aktaş, o günden bu yana fotoğraf makinesini elinden bırakmadı. Spor müsabakalarını takip eden ve bu etkinliklerde fotoğraflar çeken Aktaş, ardından detaylı haberlerini yazıyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Davut Aktaş, mesleği boyunca katıldığı yarışmalarda 5 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde etti. Mesleğini ilk günkü heyecanı ile sürdüren Aktaş, kendi oğlunun yanı sıra birçok gazeteciye de ilham kaynağı oldu.

Mesleğin Aşkı ve Gençlere Tavsiyeler

Evli ve 2 çocuk, 2 torun sahibi olan Aktaş, çalışmalara yeni başlamış gibi heyecanla devam ettiğini belirtiyor. Gazetecilik mesleğini çok sevdiğini vurgulayan Aktaş, "Çalışıyorum, çok seviyorum bu işi ben." diyerek hislerini dile getiriyor. Genç neslin heyecanını kaybettiğine dikkat çeken Aktaş, bir örnekle anlattı: "Samsunspor-İstanbulspor maçında yağmur yağıyordu. Etrafıma bir baktım, iki gazeteci yok, hepsi içeride yağmurdan ıslanmamak için ama ben su içinde kaldım. Ertesi gün millet gazeteyi alınca zaten farkı gördü."

Yeni nesil gazetecilere tavsiyelerde bulunan Aktaş, "Bu iş sevmeden yapılmaz. İşini seveceksin. Yağmur yağdı mı içeriye gitmeyeceksin. Dünya çapında olay olur o anda. Çalışacaklar, işini sevecek. İşini sevmeden bu iş yapılmaz." sözleriyle meslek aşkını ifade ediyor.

Samsun'da yaşayan 75 yaşındaki Davut Aktaş, 1978 yılında başladığı gazetecilik mesleğini 47 yıldır sürdürüyor. Mesleğini ilk günkü heyecanıyla yürüten Aktaş, oğlunun yanı sıra pek çok gazeteci de yetiştirdi.

Samsun'da yaşayan 75 yaşındaki Davut Aktaş, 1978 yılında başladığı gazetecilik mesleğini 47 yıldır sürdürüyor. Mesleğini ilk günkü heyecanıyla yürüten Aktaş, oğlunun yanı sıra pek çok gazeteci de yetiştirdi.