DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.800.425,44 1,18%

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın Annesi Hatice Karahan Uşak'ta Defnedildi

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın annesi Hatice Karahan, Karahallı’da kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanına defnedildi; törene devlet ve siyaset çevreleri katıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:59
Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın Annesi Hatice Karahan Uşak'ta Defnedildi

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın annesi Uşak'ta toprağa verildi

Cenaze töreni Karahallı'da gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın hayatını kaybeden annesi Hatice Karahan, Uşak’ın Karahallı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze, İstanbul’dan Uşak’ın Karahallı ilçesine getirildi. Merhume için ilçedeki evinde helallik alındı.

Helalliğin ardından Karahan’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Gölbaşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya, kurum müdürleri ve yakınları katıldı.

Cenazenin ardından Karahan ailesi, ilçe merkezinde bulunan Karahallı Kültür Merkezi’nde taziyeleri kabul etti.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) BAŞKANI FATİH KARAHAN’IN HAYATINI KAYBEDEN ANNESİ HATİCE...

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) BAŞKANI FATİH KARAHAN’IN HAYATINI KAYBEDEN ANNESİ HATİCE KARAHAN, UŞAK’IN KARAHALLI İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) BAŞKANI FATİH KARAHAN’IN HAYATINI KAYBEDEN ANNESİ HATİCE...

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu
2
İngiliz Heyetten Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret
3
Iğdır'da 06 plakalı araçta 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
4
Kastamonu Taşköprü'de 2 Katlı Ev Alev Alev Yandı
5
Denizli'de İkiler Otomotiv Filtre Fabrikasında Büyük Yangın
6
İstanbul Emniyeti'nden Motosikletli Suç Örgütlerine Operasyon: 10 Gözaltı
7
Kastamonu'da Çalıntı Araçla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama