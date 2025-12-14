DOLAR
Siirt'te Park Halindeki Kamyonet Yandı — İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Siirt kent merkezinde park halindeki kamyonet, eski Endüstri Meslek Lisesi otoparkında yanarak kullanılamaz hale geldi; itfaiye müdahalesiyle olası facia önlendi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:40
Siirt'te park halindeki kamyonet kullanılamaz hale geldi

Eski Endüstri Meslek Lisesi otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Siirt kent merkezinde park halindeki bir kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, şehir merkezinde bulunan ve halen otopark olarak kullanılan eski Endüstri Meslek Lisesi alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki kamyonetten yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Müdahale sayesinde yangının çevrede park halinde bulunan diğer araçlara sıçraması önlendi ve muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Yangında kamyonette maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

