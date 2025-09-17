49 İlde Mali Suç Operasyonu: 115 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 49 ilde düzenlenen mali suç örgütü operasyonlarında 115 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda suçlama üzerine soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 08:19
49 İlde Mali Suç Operasyonu: 115 Şüpheli Gözaltına Alındı

49 İlde Mali Suç Örgütlerine Karşı Geniş Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde düzenlenen operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Düzce'nin de aralarında bulunduğu illerde operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gözaltına Alınanlar ve İddialar

Operasyonlarda yakalanan 115 şüpheli hakkında tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve parada sahtecilik suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bakanın Değerlendirmesi

"Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, İl Emniyet KOM ve Mali Şube Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız."

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'den BM'nin Gazze'de 'soykırım' Raporuna Sert Tepki
2
İran, Mossad casusu Babek Şehbazi'yi idam etti
3
Adana'da Silahlı Saldırı: Sedat Oyunlu Hayatını Kaybetti
4
Sakarya Zaferi 104. Yılında Polatlı'da Anıldı
5
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
6
ABD, Hollanda'ya AIM-120C-8 Füzesi Satışını Onayladı
7
Katar'dan Netanyahu'ya Uyarı: Uluslararası Hukuk İhlali Kabul Edilemez

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa